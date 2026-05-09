Zondag staat het cruciale duel tussen FC Barcelona en Real Madrid op het programma in La Liga. Frenkie de Jong kan daar met zijn club de landstitel veroveren. Zijn vrouw Mikky Kiemeney leeft alvast op feestelijke wijze naar de wedstrijd toe met een bijzonder evenement.

El Clásico staat de laatste jaren in teken van een muziekartiest vanwege de samenwerking van FC Barcelona met Spotify. Tijdens het duel tegen Real Madrid speelt Barça met speciale shirts met het logo van een artiest erop.

Dit jaar is die eer weggelegd voor zangeres Olivia Rodrigo. Zij stond vrijdagavond ook al centraal tijdens een feestelijk sponsorevenement van Spotify in Barcelona. Kiemeney was daarbij aanwezig en deelde de beelden via Instagram Story.

Samen met twee andere spelersvrouwen maakte ze er een gezellige avond van. Ze ging uit eten met Laura Abla Schmitt, de vriendin van Dani Olmo, en de vrouw van Andreas Christensen; Katrine. Daarna bezochten ze een theater waar Olivia Rodrigo een concert gaf.

'Zo mooi'

Ter ere van haar samenwerking met Spotify en FC Barcelona was het theater aangekleed met roze logo's en versieringen. Kiemeney keek vol bewondering naar het optreden van Rodrigo. "Zo mooi", schrijft ze bij beelden op Instagram.

i Instagram Mikky Kiemeney

Er staat veel op het spel tijdens de wedstrijd zondag. FC Barcelona staat 11 punten los van nummer twee Real Madrid in La Liga. Bij winst of gelijkspel kronen de Catalanen zich tot landskampioen.

Onrust bij Real Madrid

Bij Real Madrid is het in aanloop naar El Clásico enorm onrustig. Er ontstond al kritiek op sterspeler Kylian Mbappé, die tijdens het herstel van zijn blessure met zijn vriendin op vakantie ging. Bovendien ontstond er tijdens een training ruzie in de spelersgroep.

Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni kregen het daarna met elkaar aan de stok en daarbij liep Valverde een hersenschudding op. Hij is daarom niet inzetbaar in het duel met Barcelona. De twee middenvelders kregen allebei een boete vanwege het incident.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover