Moeder van oud-voetballer haalt uit naar zijn veelbesproken ex: 'Wat zij allemaal heeft gedaan...'

De ex van Piet Velthuizen deed mee aan Married At First Sight en haalde daar flink uit naar de voormalig Eredivisie-keeper. Velthuizen sprak al haar woorden al tegen en daar doet zijn moeder nu nog een schepje bovenop. "Eén grote toneelspeelster."

Femke Weijenburg trouwde in 'MAFS' met een onbekende Nederlander, maar was daarvoor samen met Velthuizen. Met de oud-keeper van onder andere Vitesse kreeg zij twee kinderen. In het televisieprogramma deed zij een opvallede uitspraak over haar relatie met de 1-voudig international.

Zo zei ze: "Ik heb de kinderen alleen grootgebracht, dat heeft de band heel bijzonder gemaakt. We zijn samen een drie-eenheid." Story confronteerde Velthuizen met die woorden, maar behalve alles ontkennen wilde hij er verder geen woorden aan vuil maken. Een bron rondom hem deed dat wél. Weijenburg zou bijvoorbeeld steeds meer alimentatie hebben geëist, omdat Velthuizen anders de kinderen niet meekreeg.

Problemen met de moeder

Daar blijft het niet bij. "Ook Piets moeder heeft haar kleinkinderen van Femke lang niet mogen zien. Als Piet de kinderen toch meenam naar zijn moeder, mocht ook hij ze weer enige tijd niet zien. Femke heeft Piet en zijn moeder jarenlang in haar greep gehad, dat heeft flink wat met hen gedaan. Het is tijd dat de waarheid over Femke naar buiten komt."

Het roddelblad heeft om die reden ook verhaal gehaald bij Saat Velthuizen, de moeder van de voormalig Eredivisie-goalie. Zij gaf in eerste instantie aan niet in te willen gaan op de situatie, ondanks dat 'Femke zich niet netjes naar ons gedraagt'.

Pikante uitspraak

Maar toch doet ze een pikante uitspraak: "Iedereen met een goed stel hersenen en een beetje verstand ziet dat Femke één grote toneelspeelster is. Ik blijf altijd maar denken: echte liefde overwint alles, en karma is een bitch. Wat zij allemaal heeft gedaan, zegt meer over haar dan over ons."