Yibbi Jansen is bijna iconisch geworden door de manier hoe ze hockeyt. De Nederlandse topscorer van de hockeysters die goud wonnen op de Olympische Spelen in Parijs in 2024 vierde haar grootste successen met haar opvallende blonde krullen. Maar nu gooit de tophockeyster het over een hele andere boeg.

Hoewel haar krullen dus een beetje haar handelsmerk zijn, durft ze nu ook voor een hele andere look te kiezen. Ze stijlt haar haren voor een training van de Nederlandse ploeg in China, waar ze is voor de Pro League. Haar nieuwe stijl valt niet bij al haar fans in de smaak. Meerdere volgers vinden dat ze beter bij haar krullen kan blijven. "Dat maakt je meer Yibbi", zegt iemand treffend. Anderen vinden de look juist prachtig.

Pro League

Met haar gestijlde haar in een paardenstaart traint ze vervolgens in China op haar specialiteit: de strafcorner. Op 5 februari moet ze op haar top zijn, want dan wacht gastland China in de Pro League. Nederland staat na drie gespeelde wedstrijden tweede achter koploper België, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Pien Sanders weer terug

Pien Sanders keert terug bij het Nederlands vrouwenhockeyteam voor de komende vier interlands in de Pro League in China. De aanvoerster van Oranje ontbrak in december in het eerste blok van wedstrijden in Argentinië. Volgens bondcoach Raoul Ehren is Sanders nu weer fit genoeg en sluit ze aan bij de 22-koppige selectie die begin februari twee keer tegen gastland China en twee keer tegen Engeland aantreedt.

'Leuk om te zien'

De hockeysters wonnen in Argentinië drie wedstrijden en staan tweede in de stand achter België, dat al vier keer won. "China is een van onze allergrootste concurrenten op dit moment, een wereldtopper, dus het wordt leuk om te zien waar we staan", aldus Ehren.

Mooiste sportvrouw van Nederland

In mei 2025 werd Jansen uitgeroepen tot mooiste sportvrouw van Nederland. Komend voorjaar krijgt ze een opvolger. Eerder wonnen onder meer topschaatsster Jutta Leerdam en atlete Lieke Klaver al de felbegeerde FHM500-prijs.