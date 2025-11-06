Liefst drie Nederlandse hockeyers maken kans op een mondiale eretitel. Xan de Waard (vrouwen) en Thierry Brinkman (mannen) zijn genomineerd voor de titel beste hockeyer ter wereld, terwijl Anne Veenendaal één van drie kanshebbers is op de prijs van beste keepster.

De internationale hockeyfederatie FIH heeft per sekse drie kanshebbers bekendgemaakt. De Waard strijdt met de Belgische Alix Gerniers en de Chinese Li Chong om de titel. Brinkman heeft concurrentie van de Belgische Tom Boon en Nicolás Della Torre uit Argentinië.

De Waard veroverde met Oranje afgelopen zomer de Europese titel. Zij won de prijs voor beste hockeyster ter wereld eerder in 2023. De prijs ging vorig jaar naar teamgenote Yibbi Jansen bij Oranje. Er kan tot 16 november gestemd worden, onder meer door experts en fans.

Koninklijk bezoek

Jansen ging samen met Oranje-collega Pien Sanders en bondscoach Raoul Ehren nog op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Zij waren uitgenodigd voor de zogeheten uitblinkerslunch. Er kwamen 27 Nederlanders die een prijs hadden gewonnen (in welk vak dan ook) naar de middag. Jansen, Sanders en Ehren wonnen afgelopen zomer het EK met de Nederlandse hockeysters.

Eén van hen was ook topatlete Femke Bol, na haar drie medailles op de WK atletiek. Zij pakte goud op de 400 meter horden, zilver op de 4x400 meter gemengde estafette en brons op de 4x400 meter estafette vrouwen.

Johan Derksen

VI-mannetje Johan Derksen was er verbaasd over dat hij niet bij de lunch was. Hij heeft immers samen met Wilfred Genee en René van der Gijp de Gouden Televizier-Ring gewonnen namens Vandaag Inside. Presentator Genee opent het gesprek: "Waarom zijn wij niet uitgenodigd voor die uitblinkerslunch bij de koning? Hoe kan dat eigenlijk? We hebben toch de Gouden Televizier-Ring gewonnen?"

De Snor laat er geen gras over groeien en zegt enigszins cynisch: "Ik ben zeer teleurgesteld, ik zit het koningshuis het hele jaar veren in hun reet te steken en dan is er een keer een feestje... zien ze mij over het hoofd. Daar ben ik heel gevoelig voor."