Tijdens het olympisch schaatsseizoen houden we met Sportnieuws.nl een speciale medaillespiegel bij. Zo zie je in één oogopslag welke teams en individuele schaats(st)ers de komende maanden het meeste goud, zilver en brons veroveren.

Het officiële startschot klinkt vrijdagavond in Thialf. Op dag één van de NK afstanden staan de 500 meter (mannen), 1500 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) op het programma. Wie pakt de eerste Nederlandse titels en plaatst zich daarnaast voor de aanstaande vier World Cups?

Jenning de Boo zorgde vrijdagavond op de NK afstanden voor de grootste sensatie. Dankzij een baanrecord van 33.9 in Thialf pakte de Reggeborgh-schaatser het goud op de 500 meter. Het zilver ging naar Sebas Diniz (Team IKO X2O) en het brons was voor Stefan Westenbroek (Reggeborgh).

Team Reggeborgh deed ook goede zaken op de 5000 meter. Daar ging het goud naar Marcel Bosker. Zilver was voor Team Essent-rijder Chris Huizinga en Jorrit Bergsma van AH-Zaanlander pakte het brons.

De vrouwen kwamen in actie op de 1500 meter. Daar prolongeerde Marijke Groenewoud (AH-Zaanlander) haar Nederlandse titel. Antoinette Rijpma-de Jong (Reggeborgh) werd tweede en een balende Joy Beune (IKOX2O) belandde op plek drie.

De medaillespiegel ziet er daardoor als volgt uit:

Team Goud Zilver Brons Reggeborgh 2 1 1 AH-Zaanlander 1 0 1 IKOX2O 0 1 1 Essent 0 1 0

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties. Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.