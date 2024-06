Doina Turcanu: pasgetrouwde vrouw van Stefan de Vrij is model en interieurontwerpster

Oranjeverdediger Stefan de Vrij trouwde een maand voor het EK met Doina Turcanu. Samen met zoontje Nolan reisde zij af naar Duitsland om haar kersverse man te steunen tijdens het toernooi. Lees hier alles over het Moldavische model.

Turcanu woont samen met De Vrij in Milaan. Daar speelt de 32-jarige verdediger bij Internazionale. Toen hij in 2014 naar Italië verhuisde door zijn transfer van Feyenoord naar Lazio, deed hij dat nog met zijn toenmalige vriendin Marloes Buitelaar. Maar die relatie hield geen stand.

Vervolgens ontmoette De Vrij zijn huidige vrouw. Ze hebben sinds 2017 een relatie. De Moldavische Turcanu woonde al in Italië vanwege haar modellenwerk. Bovendien heeft ze daar een eigen bedrijf in interieurontwerp.

Toen De Vrij de overstap maakte van Lazio naar Inter verhuisde Turcanu met hem mee naar Milaan. Dat pakte goed uit voor de 31-jarige Turcanu. Haar modellencarrière kreeg volgens Italiaanse media een flinke boost in de modestad.

Huwelijk

Op 21 mei 2024 stapte het koppel in het huwelijksbootje. De prachtige bruiloft vond plaats in Chiasso, een plaatsje in de buurt van het Comomeer.

De Vrij en Turcanu gaven elkaar het ja-woord in bijzijn van andere Nederlandse voetballers. Zo waren Inter-teamgenoten Denzel Dumfries en Davy Klaassen aanwezig. Ook Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong waren uitgenodigd.

Toch zal zoontje Nolan voor het bruidspaar de belangrijkste gast geweest zijn. Hij werd geboren op 28 maart 2023 en is inmiddels dus één jaar oud. Doina maakte op het WK in Qatar haar zwangerschap wereldkundig. Op haar Instagram plaatste ze destijds een foto van haar babybuik in een oranje shirt.

Hoewel Nolan technisch gezien dus al een eindtoernooi vanaf de tribune heeft meegemaakt, zal hij er op dit EK meer van meekrijgen dan vanuit de buik van zijn moeder. Doina en haar zoontje zaten samen op de tribune tijdens het eerste EK-duel van Nederland tegen Polen, in Hamburg. Ze bezochten maandag ook de training van papa Stefan, die open was voor familie.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.