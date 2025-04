Oud-topschaatser duikt op als dragqueen: 'Die vrouwelijke kant was wel lastig'

Michel Mulder is een ongelooflijke uitdaging aangegaan. De oud-topschaatser deed als dragqueen mee aan het programma Make Up Your Mind. Gehuld in een extravagante jurk, hoge hakken en een laag make-up stal hij de show.

"Het was ontzettend leuk om te doen", zegt Mulder na zijn onthulling. "Maar die vrouwelijke kant vond ik toch best wel lastig. Ik heb het geprobeerd en had ook het idee dat het steeds beter ging. Maar ik heb niet het compliment gekregen: 'je loopt als een vrouw' en dat snap ik wel." Toch schopte hij het tot de finale in het programma.

Arne Slot?

Het panel dat moet raden wie er achter de opgemaakte dragqueens schuilgaat had een goed vermoeden. YouTube-ster en make-upartiest Nikkie de Jager wist dat het Michel Mulder was. Ook stylist Fred van Leer had het goed geraden. Maar ook de naam van Liverpool-trainer Arne Slot werd genoemd.

Er waren een aantal hints om het panel te helpen gedurende het optreden van Mulder. Zo werd verwezen naar zijn gouden Olympische medaille (op de 500 meter tijdens de Winterspelen in Sotsji in 2014) en zijn deelname aan het programma Stars on Stage. Bovendien was op zijn jurk het sterren beeld 'tweeling' te zien, wat verwees naar zijn tweelingbroer Ronald, ook voormalig schaatser. Daarnaast stonden er ijskristallen op de gele jurk van de queen.

Transformatie

Voor zijn deelname moest Mulder leren om op hakken te lopen, en moest zijn baard er af. "Voor het eerst in tien jaar", zei hij daarover in backstagebeelden. Als hij zichzelf voor het eerst met pruik en make-up ziet valt zijn mond open van verbazing.

Michel Mulder als dragqueen in de gele jurk (tekst gaat verder onder de foto):

Mulder had wel al wat podiumervaring door zijn deelname aan het programma Stars on Stage. Daarin trad de oud-schaatser op als musicalzanger. Hij werd uiteindelijk zelfs gekozen tot winnaar. De 39-jarige onthulde toen ook op tv dat hij een goedaardige tumor in zijn hoofd heeft. Dat kwam aan het licht na gehoorproblemen. "Ik heb rechts gehoorverlies, inmiddels zo'n 30 procent", vertelde hij. Uit MRI-scans bleek dat Mulder een tumor achter zijn rechteroor heeft, zo groot als een golfbal.

Hans Kraay jr.

Mulder is niet de eerste oud-topsporter die meedoet aan Make Up Your Mind. Onlangs was oud-voetballer en ESPN-verslaggever Hans Kraay jr. te zien als dragqueen. Dat leidde tot veel discussie aan tafel bij Vandaag Inside. Ook voormalig coureurs Tim en Tom Coronel, ex-wielrenner Thomas Dekker en oud-voetballer Andy van der Meijde deden ooit mee.