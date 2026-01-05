2025 was voor de Nederlandse topatlete Zoë Sedney het jaar waarin ze uit de school klapte over een heel pijnlijk onderwerp. Toch blijkt nu dat ze het jaar op een schitterende manier heeft afgesloten. Sedney is op de valreep van 2025 namelijk voor het eerst moeder geworden.

Sedney deelt samen met haar vriend Olivier Hendriks, die zelf paralympisch atleet is, een foto van hun nieuwste aanwinst. Op oudejaarsdag is de kleine Lila June Hendriks ter wereld gekomen. Het atletiekkoppel wordt door een aantal bekende namen uit hun sport gefeliciteerd. Onder meer Lisanne de Witte, Nadine Visser, Emma Oosterwegel en Eveline Saalberg laten van zich horen.

Voor Sedney eindigt het jaar daarmee op de mooist mogelijke manier en dat was niet vanzelfsprekend, want afgelopen zomer was ze het middelpunt van een enorme rel in de Nederlandse atletiekwereld. Sedney besloot toen zelf om duidelijkheid te geven over een zaak die al langer rond de nationale ploeg speelde.

Rel in Nederlandse atletiekwereld

In aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 werd duidelijk dat een mannelijke atleet een vrijpartij met een vrouwelijke collega zonder haar instemming had gefilmd en die beelden werden vervolgens verspreid. Sedney onthulde in een interview met Runner's World dat zij het slachtoffer in de zaak was. De man ontkende overigens dat hij zelf de video had doorgestuurd, maar niet dat hij de beelden had gemaakt.

De atleet werd in eerste instantie weggestuurd, maar zou volgens Sedney zonder enige vorm van overleg later weer in dezelfde trainingsgroep terechtkomen. Ze besloot daarop haar spullen te pakken van Papendal en dat betekende ook direct het einde van haar kansen op deelname aan de Spelen. De mannelijke atleet deed daar overigens wel gewoon aan mee.

De onthulling zorgde voor heel veel reacties. Niet alleen in de sportwereld was het onderwerp van gesprek, maar ook ver daarbuiten. Vooral de Atletiekunie kreeg vervolgens veel kritiek op hoe zij met de zaak waren omgegaan.

Prachtig 2025 voor vriend Sedney

Sedney, die in 2021 aan de Spelen meedeed, belandde door de kwestie in een depressie, maar inmiddels gaat het weer een stuk beter met haar. Ze keerde terug als sportster en traint mee met het Team Para Atletiek. Dat is ook de ploeg waar haar vriend Hendriks meetraint.

Hij behoort al jaren tot de beste para-atleten op de 400 meter. Hendriks pakte op de Paralympische Spelen al eens zilver en brons. Voor hem was 2025 al erg succesvol door zijn zilveren medaille op het WK, maar nu komt daar dus ook nog eens iets heel moois op privévlak bij.