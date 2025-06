Oud-voetballer Johan Derksen heeft een bijzondere uitnodiging gekregen voor een gezellige avond in de tuin. Namelijk van niemand minder dan populaire influencer en presentatrice Monica Geuze. Zij ziet het wel zitten om Derksen beter te leren kennen.

Dat zegt de 30-jarige in de podcast Geuze & Gorgels Extra, die ze maakt met collega Kaj Gorgels. Monica krijgt de vraag met welke BN'er ze het liefst een avond door zou brengen. Ze heeft de keuze uit. Derksen, Paul de Leeuw en Jeroen Pauw.

Haar antwoord is meteen duidelijk. Geuze twijfelt geen moment en kiest voor het Vandaag Inside-gezicht. "Daar wil ik echt wel een keer mee kletsen", legt ze uit. "Daar zou ik gewoon weleens in de tuin willen zitten en willen praten. Ik ben echt benieuwd wie die man is."

Humor

Gorgels vindt het een goede keuze. “Ik moet altijd vreselijk om hem lachen, hij heeft echt humor", vindt hij. Geuze kan ook met De Bromsnor over voetbal praten. Dat is namelijke de favoriete sport binnen haar gezin.

De presentatrice heeft een relatie met Almere City-speler James Lawrence. Ook haar dochter Zara-Lizzy zit op voetbal. Haar vader Lars Veldwijk is ook voetballer. Hij speelt tegenwoordig in Dubai bij Gulf United.

Vrouwenvoetbal

Geuze zet zich ook in voor de populariteit van vrouwenvoetbal. Ze is dan ook het gezicht van een KNVB-campagne die ouders aanspoort om hun dochters aan te melden voor voetbal. "Mijn dochter zit op voetbal. Het is haar met de paplepel ingegoten. Voor haar was het vanzelfsprekend dat ze wilde voetballen, maar ik merk wel dat je met een dochter op voetbal tegen andere dingen aanloopt dan wanneer ik een zoon zou hebben", zei ze daarover tegen Sportnieuws.nl.

Ze zullen in huize Geuze vast ook naar het EK vrouwenvoetbal gaan kijken. Dat gaat over een week van start. Op woensdag 5 juli, spelen de Oranje Leeuwinnen hun eerste groepswedstrijd tegen Wales. Daarna volgen krakers tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli).