Het olympisch kwalificatietoernooi zit er na vijf dagen op, maar het laatste woord is er niet over gezegd. Een van de redenen zijn ferme uitspraken van Joep Wennemars (Team Essent) over concurrent Kjeld Nuis (Team Reggeborgh). Dat wordt uiteraard ook besproken in Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar schaatslegende Marianne Timmer uiteraard ook een mening heeft over het relletje.

Wat is er aan de hand? Nadat Wennemars zich wél plaatste voor de 1500 meter, ten koste van Nuis, haalde de topschaatser zijn gram. Wennemars vond dat Nuis, die meermaals aangaf dat schaatsers zoals Femke Kok, Joy Beune, Jenning de Boo en hij zich al hadden bewezen voor een ticket voor de Spelen, niet zo moest 'zeuren' over het kwalificatiesysteem van het OKT. Dat had volgens de zoon van Erben al jaren eerder gemoeten, en niet vlak voor en tijdens het toernooi.

'Andere regels op OKT'

En dus ontstond er een relletje. Nuis reageerde al kort met een emoji op Wennemars' ferme taal. Timmer genoot wel van de strijd tussen Essent en Reggeborgh. "Er worden ook kleine stootjes uitgedeeld. Kjeld riep maandag nog 'ze zijn nog niet van me af, dus ik zal laten zien dat ik een ticket heb'. Normaal was het natuurlijk ook zo, maar dit is een OKT en dus zijn er andere regels. En toch steek je de andere kant daar mee." Of Wennemars daardoor extra gemotiveerd was? "Dat denk ik ook wel, ja."

Wennemars was na de 1500 meter behoorlijk uitgesproken, zeker in vergelijking met eerdere persmomenten tijdens het OKT. De manier waarop Nuis, die net als zijn vriendin Joy Beune de olympische 1500 meter misliep, meermaals zijn beklag deed over het OKT, beviel Wennemars niet.

'Joep en Kjeld hebben een punt'

"Daar heeft Joep wel een punt", vindt Timmer. "Alleen, wat ik een goed punt van Kjeld vindt: het valt negen van de tien keer goed en dan gaan de beste rijders er naar toe. Maar er zijn net van die uitzonderingen, dan vind ik dat Joy het kind van de rekening is. Zij heeft alle tickets veiliggesteld, laat zien dat ze de beste is op deze afstand. Alleen nu is het net effe niet en mag ze niet uitkomen op de 1500 meter. Eerlijk gezegd brak m'n hartje wel voor Joy."

Inhoudelijk leek Wennemars het overigens niet oneens met Nuis, alleen de timing was volgens de man van Team Essent verkeerd. Vlak voor een OKT valt er namelijk niets meer te veranderen. "Daar heeft Joep helemaal gelijk in. Dat kan niet. Dat geeft heel veel gedoe en gaat ook niet. Maar in dit geval (Joy Beune, red.) is het wel uitzonderlijk, want normaal gesproken gebeurt dit niet. Zij dupeerde zichzelf."

Drie tickets voor Joep Wennemars

Hoe dan ook: voor Wennemars werd het een schitterend OKT. Hij pakte tickets op de 500, 1000 en 1500. Dat laatste deed hij door op indrukwekkende wijze te winnen. "Hij ging er voor. Op de 1500 meter had hij iets meer tijd om zijn slag op te pakken. Hij heeft een heel goede 1500 meter gereden, en er zit nog rek in."

