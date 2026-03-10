Marijke Groenewoud staat vooral bekend om haar lach én om haar prestaties op de massastart, waar ze een olympische titel pakte. Maar dit seizoen kwam ze verder nog behoorlijk vaak in actie. Dat zorgde ervoor dat de Friezin een zeer goed bedrag aan prijzengeld heeft verzameld.

Of het nou regende of dat de zon scheen, en of ze nou won of niet, bij Marijke Groenewoud viel altijd een lach op het gezicht te zien. Daar had de 27-jarige schaatsster dit seizoen ook alle reden toe. Haar absolute hoogtepunt vond natuurlijk plaats op de Olympische Spelen, maar ook bij de WK allround deed ze het naar behoren.

In Milaan maakte ze haar status als topfavoriete meer dan waar op de mass start. De schaatsster van Team AH Zaanlander was al haar concurrentie te snel af en greep het goud met overmacht. Alsof ze nog niet genoeg gelukshormonen had aangemaakt, werd ze na afloop daarvan ook nog eens ten huwelijk gevraagd door haar vriend. Een leuke huwelijksreis zit er zeker in, daar Groenewoud een flink bedrag bij elkaar schaatste.

Olympische Spelen

Op de Spelen in Italië kwam Groenewoud in actie op liefst vier onderdelen. Bij de mass start pakte ze dus goud, terwijl het zilver werd namens Nederland op de ploegenachtervolging. Op de 5000 en 1500 meter kwam ze er niet aan te pas, maar daar heeft niemand het over. Aangezien Nederland maar één bonus uitkeert, leverde de titel op de Winterspelen haar 30.000 euro op.

WK allround

Bij de afsluiting van het schaatsseizoen, voor haar thuispubliek in haar eigen Friesland, behoorde Groenewoud niet specifiek tot de grootste favorieten. Toch deerde dat de immer goedlachse Friezin niet. Na een puike vijf kilometer eindigde ze uiteindelijk als tweede achter Ragne Wiklund. Dat bezorgde haar een mooi bedrag op van ongeveer 13.480 euro.

World Cup

Ook in de World Cups nam de pupil van Jillert Anema aan meerdere afstanden deel. De Friese veelvraat reed zowel de massastart, als de 3000, 5000 en 1500 meter. Ook kwam ze één keer in actie namens Oranje op de achtervolging. De ISU keert bij elke race een bedrag uit voor de top drie, net als aan het eind van het seizoen op basis van de totale ranglijst.

Daar moet het vooral van de massastart komen. Groenewoud pakte twee keer de winst en werd twee keer tweede, goed voor de tweede plaats op de eindranglijst. Bovendien pakte ze de overwinning eenmalig op de 3000 meter, wat haar een zevende plek op de totale ranglijst opleverde, en de achtervolging. Wie het rekensommetje maakt, komt uit op een totaalbedrag van ongeveer 18.340 euro.

Totale prijzengeld Marijke Groenewoud

Groenewoud gaf aan na afsluiting van het seizoen de zon op te zoeken in het Spaanse Calpe. Toch had ook een reisje naar een iets meer exotisch oord tot de mogelijkheden behoort. In totaal verzamelde de atlete namelijk ongeveer 62.180 euro aan prijzengeld. Dat is een schatting en berekend op basis van de meest recente wisselkoers van dollar naar euro. Als de lach van Groenewoud niet al breed genoeg was uit zichzelf, kan ze door dat bedrag wellicht nog meer lachen.