Elis Ligtlee zit momenteel midden in een behandeltraject tegen borstkanker. Bij de olympisch kampioene van 2016 werd afgelopen zomer de ernstige ziekte vastgesteld. Nu geeft Ligtlee een hoopvolle update, al kijkt ze ook een beetje op tegen de lastige periode die haar te wachten staat.

Het leven van Elis Ligtlee staat de afgelopen maanden behoorlijk op de kop. Nadat in de zomer van 2025 borstkanker bij haar werd vastgesteld, stond er een lange weg te wachten voor de olympische kampioene van 2016 op de keirin. Maar ondanks alles blijft de 31-jarige Ligtlee opvallend positief, hoe lastig dat ook is. Maandag deelt ze met haar volgers een update over het traject waar ze inzit.

Nieuw traject

"Het is alweer even geleden dat ik iets heb gedeeld over dit traject. Vandaag had ik mijn CT scan voor de bestralingen die binnenkort gaan beginnen", begint Ligtlee haar bericht op Instagram bij een foto waarop ze lacht. "Gek eigenlijk hoe dat voelt."

"De afgelopen tijd voelde het alsof ik er een beetje uit was", vervolgt de voormalig topatlete uit Deventer, die altijd zeer open is over haar strijd met de ziekte. "Natuurlijk waren er nog ziekenhuisbezoeken, maar het werd rustiger. Ik voelde me weer iets meer mens in plaats van patiënt. Het gewone leven kwam weer een beetje terug."

'Ik voel me goed'

Maar op Ligtlee staat inmiddels een nieuw, zwaar traject te wachten. "En nu staat er toch weer een volgende fase voor de deur. Vijftien bestralingen. Dus straks draait alles weer even om afspraken, plannen en energie verdelen", licht ze daar openhartig over toe.

"Tegelijk voel ik me goed. Misschien juist daardoor voelt alles weer een beetje normaal. Terwijl ik ook weet, als ik in de spiegel kijk, dat er eigenlijk ontzettend veel is gebeurd. Dat blijft soms een gek contrast." Ondanks dat Ligtlee zich van binnen goed voelt, beseft ze maar al te goed wat er allemaal speelt in haar leven. Desalniettemin blijft ze positief.

Positiviteit

"Een tijdje geleden was ik al bij de radiotherapie in Deventer voor alle informatie en toen hadden ze een foto gemaakt. Vandaag moest die opnieuw, omdat mijn haar in de tussentijd alweer zo gegroeid is. Ook dat is weer zo’n momentje. Klein, maar toch bijzonder", meent Ligtlee, die in kleine dingen altijd iets positiefs weet te vinden. Eerder ging ze door het leven met een kaal hoofd, maar dat er weer een beetje haar terug is, maakt haar erg blij.

"Er staat dus nog wel wat te wachten. Maar voor nu voelt het vooral een beetje dubbel. Dankbaar dat ik me goed voel, en tegelijk weer een stap in dit traject", besluit Ligtlee. Ze krijgt veel lieve reacties van vrienden en volgers. Ze is met haar houding bovendien een voorbeeld voor velen.