Schaatskoppel kondigt groot liefdesnieuws aan: 'Deze ring!'

De schaatswereld wemelt van de liefdeskoppels. Zij kunnen elkaar steunen tijdens grote toernooien als de Olympische Spelen en bij het verwerken van teleurstellingen. Nu is er een groot hoogtepunt: een verloving!

Ellia Smeding en Cornelius Kersten hebben heugelijk nieuws gedeeld via Instagram. De twee gaan namelijk trouwen. Het Brits-Nederlandse schaatskoppel plaatste een foto waarop ze beiden stralen en Smeding trots haar verlovingsring laat zien.

'Een moment voor deze ring'

In haar Instagram Story doet Smeding er nog een schepje bovenop. "Veel om in te halen, maar eerst een moment voor deze ring", schrijft ze terwijl ze pronkt met de schitterende diamant om haar vinger. Het stel krijgt veel felicitaties vanuit de schaatswereld. Zo reageren olympisch kampioene Antoinette Rijpma-de Jong en oud-teamgenoot Kai in 't Veld.

Olympische Spelen

Smeding en Kersten hebben al veel meegemaakt samen. De Brits-Nederlandse schaatsers stonden samen op de Olympische Spelen van 2022 in Peking en maakten een seizoen later de overstap naar het internationale schaatsteam Novus.

Teleurstelling

Daarna ging het echter mis voor Kersten. Hij knalde in 2023 tijdens een training hard in de boarding en hield daar ernstig letsel aan over. Hij moest geopereerd worden en dat had veel impact. Smeding was op dat moment zijn rots in de branding. "Zij weet waar ik doorheen ga en kan mij perfect lezen. Als ik een slechte dag heb, ondersteunt ze mij volledig", zei hij in die periode over zijn geliefde.

Kersten wist zich niet te plaatsen voor de Spelen van 2026 in Milaan. Dat lukte Smeding wel. Zij kwam in actie op de 500, 1000 en 1500 meter. Een medaille zat er echter niet in. Haar hoogste klassering was plek 11 op de 1000 meter.

Daarna moest ook zij een teleurstelling verwerken, namelijk een diskwalificatie tijdens de WK sprint in Thialf. De Britse kreeg al een waarschuwing omdat ze bij het eerste startmoment de lijn had gepasseerd met haar schaats. Nadat dat volgens de starter een tweede keer gebeurde, werd ze gediskwalificeerd. Er ontstond veel ophef over dat besluit. Smeding was het er zelf ook niet mee eens.