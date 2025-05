Olympisch kampioenen doen bijzondere onthulling: 'En dat verrotte doosje erbij ook'

Een gouden olympische medaille is voor veel topsporters het ultieme doel. Toch onthullen tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast dat ze onder bepaalde omstandigheden best overwegen er één van te verkopen.

Aanleiding voor het onderwerp is het nieuws dat de Nederlandse atleet Eugene Omalla zijn gouden plak gaat veilen. De verwachte opbrengst is zo’n 80.000 euro. "Zo’n olympische medaille heeft voor ons gewoon heel veel emotionele waarde", vertelt Van As.

“Ik zou het persoonlijk echt nooit doen. Het is ook zo zonde. Ik vind het bizar”, vervolgt ze. “Al gebeurt het vast vaker. Je hoort ook wel eens dat ze gestolen worden.”

Collega van topatleten Femke Bol en Lieke Klaver veilt gouden olympische medaille voor torenhoog bedrag Altijd al in het bezit willen zijn van een gouden Olympische medaille? Dan is dit je kans, want de gouden medaille van een van de Nederlandse atleten die afgelopen zomer met de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter het goud veroverden in Parijs, wordt nu geveild. Een online veilinghuis heeft de medaille in de catalogus opgenomen en de eerste biedingen zijn al veelbelovend.

Ergens in een bakje

Hoog erkent de waarde, maar nuanceert: “Aan de andere kant… mijn medaille ligt ergens in een bakje, in een kast, in een andere kast.” Van As reageert meteen: “Maar je weet wel dat je 'm hebt.”

Nederlandse topatleet voelt zich gedwongen tot uitleg van opmerkelijke actie: 'Ik begrijp de reacties' Eugene Omalla won tijdens de Olympische Spelen van Parijs een gouden medaille met de gemengde estafetteploeg. De sprinter heeft echter besloten om die plak beschikbaar te stellen voor kopers tijdens een veiling. Omalla kreeg daar nogal wat kritiek op, waardoor hij zich genoodzaakt voelde om uitleg te geven over de actie.

Hoog beaamt dat: “Ja natuurlijk. Ik zou het ook nooit doen, maar stel dat iemand geldproblemen heeft of even niet weet hoe hij verder moet… dan snap ik het wel." "Dat zou inderdaad ook de enige reden zijn voor mij: geldnood", zegt Van As.

Hoogste bedrag ooit

Hoog weet nog te vertellen dat de duurst geveilde olympische medaille ooit 1,5 miljoen dollar opbracht. "Dat was die van Jesse Owens, de Amerikaanse atleet die vier keer goud won op de Spelen in Berlijn 1936. Die Spelen van Hitler, in die heftige tijd."

Oranje-hockeysters laten zich vandaag veilen: 'Misschien is het een beetje dubieus' De Hockey India League gaat nog dit jaar van start en deze dagen worden de spelers en speelsters die mee willen doen aan dit bijzondere toernooi geveild. Ook de Nederlandse toppers zijn van de partij.

Van As grapt: “Kijk, als je er vier hebt, zou ik er misschien ook wel eentje veilen voor dat bedrag.” Hoog lacht: “Nou, wij hebben er drie. Maar maar twee gouden. Misschien kunnen we die zilveren verkopen.”

'Welke zou je veilen?'

Van As zegt scherp: "Die levert niet zoveel op. Van de twee gouden moet je er één veilen. Welke kies je?” Hoog denkt even na: "Dan zou ik denk ik Berlijn doen… Beijing bedoel ik." Het duo schiet in de lach. "Berlijn? Dan zie je er nog goed uit!", reageert Van As.

"Ja, precies. Ik zou ook voor Beijing gaan. Met dat verrotte lint”, lacht Van As. “En dat verrotte doosje erbij ook", vult Hoog aan. "Oh nee, die had juist een mooi doosje. Dat doosje van Londen mag er dan bij.”

Nederlandse sporticonen overwegen overstap naar pikant platform: 'Ik ben benieuwd naar de reacties' Het platform OnlyFans staat vooral bekend om de erotische content, maar steeds meer topsporters werken samen met het merk en dat roept vragen op. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As of topsport en OnlyFans eigenlijk wel of niet samengaan.

Van As grijnst: “Die is helemaal opgelost… echt goor. Het mooiste doosje is die van Rio. Niks was daar af, behalve het doosje waar de medaille in zat.” Hoog sluit gevat af: “Dus: de gouden medaille van Londen stop ik in het doosje van Rio, en de rest mag verkocht worden.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl het sportweekend. In deze aflevering: kampioensstress bij Ajax, de succesvolle Vuelta España Femenina én welke olympische medaille het duo eventueel zou willen veilen. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: