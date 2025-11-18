Olympisch atlete Alica Schmidt is terug op een bijzondere plek: namelijk Parijs. Daar nam ze in de zomer van 2024 nog deel aan de spelen, maar nu voelt ze zich er minder op haar gemak tijdens een sportieve uitdaging.

Dat deelt de atlete op TikTok. Voor Schmidt was het afgelopen seizoen teleurstellend, maar dat weerhoudt haar er niet van om hard te blijven trainen. Ze ging dan ook een rondje hardlopen door de Franse hoofdstad.

'Ongemakkelijk'

Dat vond de 27-jarige echter niet al te comfortabel. "Wanneer je je realiseert hoe ongemakkelijk het is om te gaan rennen", schrijft ze bij een video van zichzelf. "Omdat je gewoon random moet beginnen."

Het is voor veel van haar volgers herkenbaar. Bovendien vinden ze Schmidt er goed uitzien in haar sportoutfit en worden er veel vragen gesteld over de kleding die ze draagt. De Duitse atlete werd ook meermaals uitgeroepen tot 'mooiste sportvrouw ter wereld'.

Olympische Spelen

Dat zorgde tijdens de Spelen in Parijs nog voor een relletje binnen de Duitse estaffeteploeg. De Nederlandse atleten wonnen goud op de 4x400 meter gemengde estafette, maar de Duitsers vielen al in de heats uit. Dat was de schuld van Schmidt, vond collega en rivale Luna Buhlman.

Want, zo dacht Buhlman: Schmidt wordt alleen maar geselecteerd omdat ze de 'meest sexy atlete ter wereld is'. Buhlman schreef in een verhaal op Instagram: 'Ik ben de op één-na-snelste atlete op de 400 meter op papier. En nee, ik ben niet geselecteerd voor de 4x400 meter.' Ze verwijderde die tekst al snel weer, maar het was te laat. Buhlman kreeg straf en werd ook uit de opstelling van de 4x400 meter voor vrouwen gehaald.

Femke Bol

Dit jaar werkte Schmidt aan een nieuw doel: de 800 meter. Ze wist echter nog niet uit te blinken op die afstand. Ze liep corona op, midden in het project om haar van de 400 meter naar de 800 meter te krijgen. Daardoor liep ze ook de WK in Tokio mis.

Op de 800 meter zal ze binnenkort concurrentie krijgen van Femke Bol. De Nederlandse kondigde na de WK aan dat ze de overstap zal maken van de 400 meter horden naar een nieuwe afstand: de 800 meter vlak.