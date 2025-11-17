De Nederlandse schaatsster Dione Voskamp was niet present bij de eerste World Cup van dit olympisch seizoen. Haar schaatsende vriend mocht wel afreizen naar Salt Lake City.

Vorig seizoen ging Voskamp wel de World Cups af en dat leverde een paar fraaie pieken op. Zo werd ze tweede op een 500 meter in Nagano en derde in Beijing. De 28-jarige schaatsster van Team Novus plaatste zich echter bij de NK afstanden niet voor de World Cups. Dat was een domper, zeker gezien de stijgende lijn van vorig seizoen. Nu moet ze toewerken naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december in Thialf.

'Ik mis hem'

Dat is precies wat de nummer 3 van het NK sprint 2024 doet. Op Instagram schrijft Voskamp: "De eerste World Cup is al begonnen. Ik train ondertussen hard door in Nederland. En ik geef van een afstandje steun aan Indra Medard." Die Belgische schaatser is haar vriend. "Ik mis hem. Maar ik ben ongelooflijk trots op alles wat hij doet."

De 27-jarige Medard had het druk bij de eerste World Cup. Hij was onderdeel van het Belgische trio op de ploegenachtervolging, dat zevende werd. Ook reed hij de door Jorrit Bergsma gewonnen massastart, waarin hij in de achterhoede eindigde. Daarnaast startte hij op de 1500 meter in de B-groep, waar hij 21e werd. Hij kwam in 1.45,43 over de streep: een nieuw persoonlijk record.

Médard

Médard specialiseert zich vooral op de massastart. Hij deed ook mee aan de WK afstanden op dat onderdeel en eindigde daar als zevende. De Belg reed ook de 1500 meter, maar kwam daar niet verder dan de 23ste tijd. Medard eindigde dit seizoen net als zijn vriendin tweemaal op het podium in de World Cup en dat leverde hem een vijfde plaats op in het eindklassement van de massastart.

