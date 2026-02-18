De relatie van Jutta Leerdam met Jake Paul vertoont overeenkomsten met die van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift met Travis Kelce, zegt een sportfinancieringsexpert. "Ze heeft authenticiteit, prestatielegitimiteit en afstemming met het publiek."

Schaatsster Jutta Leerdam, die goud en zilver won op de Olympische Winterspelen van Milaan-Cortina, kan jaarlijks achtcijferige bedragen verdienen. Dit dankzij haar sportieve succes en groeiende persoonlijke merk.

'Verdienpotentieel'

De Nederlandse atlete, verloofde van bokser en YouTuber Jake Paul, schitterde op de Spelen in Italië. Ze verbrak het olympisch record en won goud op de 1000 meter. Haar prestaties op het ijs, gecombineerd met haar imago daarbuiten, katapulteerden haar naar de absolute top.

Volgens professor Rob Wilson, een autoriteit op het gebied van sportfinanciën, zal het verdienpotentieel van Leerdam exponentieel groeien. "Gezien de combinatie van podiumsucces met de hoge betrokkenheid op sociale media die ze duidelijk heeft, spreken we waarschijnlijk over iets tussen de 9 en 11 miljoen euro per jaar, vooral tijdens de piek van de Olympische Spelen", vertelde hij aan de Britse krant Daily Mail.

De expert gelooft dat dit bedrag haalbaar is als de atlete 'haar sponsoring blijft diversifiëren buiten traditionele sportkleding, en zich richt op producten die haar kansen echt vergroten, of het nu gaat om schoonheid, welzijn of luxe goederen', zo stelde hij.

Sociale media

Leerdam heeft al grote sponsors zoals Nike, SKIMS, Hema en Red Bull. Haar populariteit is duidelijk op sociale media, waar ze meer dan 6,3 miljoen volgers heeft op Instagram. Een enkele post na haar gouden overwinning behaalde een miljoen likes.

Hoewel haar relatie met Jake Paul haar aan een nieuw publiek heeft blootgesteld, benadrukt professor Wilson dat de waarde van de atlete onafhankelijk is. "Haar waardepropositie is in de eerste plaats onafhankelijk van Jake Paul", legde hij uit. "Het gaat om haar en wat zij kan doen."

Wilson vergelijkt het effect van haar relatie echter met dat van zangeres Taylor Swift en American Football-speler Travis Kelce. Hij merkt op dat de kruisbestuiving de bekendheid in bepaalde markten kan versnellen. "Wat merken echt zoeken, is dat enorme publiekspotentieel. Ze heeft authenticiteit, prestatielegitimiteit en afstemming met het publiek, wat zeer krachtig is. Ze heeft de drie, wat vrij zeldzaam is bij één atleet."

De expert prijst hoe Leerdam haar merk heeft opgebouwd: "Ze heeft een zeer solide fanbase opgebouwd door consistente verhalen, door training, competitie en levensstijl. Dat merkverhaal is, denk ik, echt heel krachtig, omdat het geworteld is, in plaats van van de ene op de andere dag aangeboden te worden. Het is hard verdiend."

Vergeleken met bekende koppels

Samen vormen Leerdam en Paul een zeer levensvatbaar marketingproduct. Paul, die een documentaire produceert over de Olympische reis van zijn verloofde, kan profiteren van haar prestaties, terwijl zij toegang kan krijgen tot de markten waarin hij opereert. Wilson vergelijkt het commerciële potentieel van het stel met dat van Victoria en David Beckham (Posh en Becks) en, recenter, met dat van Travis Kelce en Taylor Swift.

Op de Spelen in Milaan was de enige atlete met een vergelijkbare mediapresentie als Leerdam de Chinees-Amerikaanse freestyleskiester Eileen Gu.

"De realiteit is dat deze supersterren geboren worden op dit soort evenementen en we weten pas wie de superster zal zijn als het evenement plaatsvindt", concludeerde Wilson. Hij benadrukte dat Leerdam naar voren kwam als een van de belangrijkste figuren van de competitie.

"Ik denk dat ze, naar mijn mening, de kans en de markt van de Olympische Winterspelen heeft weten te benutten, en schaatsen is slechts het middel waarmee ze dat heeft bereikt."