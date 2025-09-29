Ajax kroop zaterdag door het oog van de naald tegen een tiental spelers van NAC Breda (2-1 winst). Daar kwam de nodige kritiek op, vanuit allerlei hoeken. Een discussie over het veldspel werd nog 'ongemakkelijk'.

Bij Studio Voetbal proberen ze het positiespel van Ajax te ontcijferen. Afellay krijgt de vraag of dat van FC Groningen verzorger was dan van Ajax. "Die gasten achter ons (elftal van Noordpool UFC uit Groningen, red.) spelen ook beter positiespel", is zijn veelzeggende antwoord. Die reactie zorgt voor gelach in de studio.

'Het lijkt wel trefbal'

Pierre van Hooijdonk was erbij, zijn zoon Sydney voetbalt bij NAC - en scoorde. "Ajax dit seizoen is niet heel indrukwekkend geweest, maar zaterdag was het echt ver door de ondergrens", zag hij. Met bewegende beelden komt hij tot de conclusie: "Dit is een wedstrijdje wie kan de slechtste bal naar elkaar spelen. Uiteindelijk wint Gaaei. Dit was eigenlijk de hele wedstrijd zo."

Op beelden is te zien dat de rechtsback van Ajax een belabberde bal kreeg aangespeeld van keeper Vitezslav Jaros, nadat de Deen zijn collega ook al niet best aanspeelde. In een poging de bal binnen te houden schoot Gaaei hem met volle snelheid tegen Josip Sutalo op, waardoor de bal uitging. "Het lijkt wel trefbal, dat ze elkaar afschieten", concludeert ras-Ajacied Rafael van der Vaart.

Oud-trainer Alex Pastoor zit ook aan tafel en wordt gevraagd de situatie te duiden. "Het is veel moeilijker met het verwachtingspatroon van Ajax, maar ook met de spelersgroep dan Dick Lukkien met die van FC Groningen", trekt hij de vergelijking. "Terwijl die van Ajax meer kwaliteit zou moeten hebben", oordeelt hij.

Volgens Afellay begint het bij het neerzetten van de spelers op de juiste positie. Aanvoerder Davy Klaassen is de spelverdeler, waar hij van nature meer aanvallender is ingesteld. "Ik vind het te makkelijk van Alex dat hij zegt dat Dick Lukkien het wel voor elkaar krijgt en John Heitinga niet."

Verhitte woorden aan tafel

"Dat gaat niet over namen, maar meer over zijn algemeenheid. Een jonge ploeg krijg je makkelijker een kant op dan een wat oudere ploeg", pareert Pastoor. "Maar Alex, je kan toch niet als trainer zijn van Ajax tegen tien man van NAC…", wil Afellay er tussen komen. "Dat kan je heel populair zo roepen, want dat hebben we allemaal gezien", gaat Pastoor verder.

"Dus jij hebt een andere wedstrijd gezien?", wil Afellay weten. "Ik heb die hele wedstrijd niet gezien", antwoordt Pastoor. "Daarom praat je zo", snauwt de oud-international. "Ik praat in zijn algemeenheid zo", stelt Pastoor. "Maar we hebben het nu over de wedstrijd Ajax - NAC. Jij hebt hem dus niet gezien?", vraagt Afellay opnieuw. "Ajax speelt toch al wat meer wedstrijden dit seizoen. Nou volgens mij ziet het er nog niet zo goed uit, dit seizoen", countert Pastoor.

"Ik vind dit een ongemakkelijk gesprek", probeert Van der Vaart het wat luchtig te houden. "Ik zeg alleen: een jongere ploeg krijg je makkelijker mee dan een oudere ploeg. Dat is toch zo?", vraagt Pastoor zich hardop af. "Uiteindelijk is het ook gewoon kwaliteit", concludeert Van Hooijdonk. "Het is gewoon een heel eenvoudig elftal."