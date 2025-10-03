Christian Horner werd eerder dit F1-seizoen ontslagen als teambaas van Red Bull. Max Verstappen, viervoudig F1-wereldkampioen, kreeg plots een andere baas: Laurent Mekies. Horner heeft inmiddels een nieuwe bezigheid gevonden en wil daar goed voor worden betaald.

De Engelsman heeft zich aangemeld bij het bureau JLA, een agentschap voor 'speakers, presenters and performers', oftewel sprekers, presentatoren en artiesten.

Horner wordt op de site zo aangeprezen: "Na een succesvolle loopbaan als coureur richtte Horner zijn eigen raceteam op. Vlak daarna werd hij benaderd om het destijds nieuwe team Red Bull op te bouwen. Binnen vijf jaar won het team zowel de coureurstitel als de constructeurstitel. Horner onthult wat er voor nodig was om dat succes te bereiken en vast te houden, terwijl er druk is van concurrenten met meer geld, middelen en politieke macht in de sport. Ook verkent hij de menselijke en technologische factoren die vitaal zijn om succes te bereiken."

Geweldige verhalen van voormalig Red Bull-teambaas

Inmiddels is Horner schijnbaar al eens ingeschakeld om te komen spreken. Er staat namelijk een recensie van bank Goldman Sachs. "Hij had geweldige verhalen en het was zeer meeslepend", aldus de bank. Zij hebben het tarief voor een sessie moeten neertellen, dat momenteel 25.000 pond bedraagt per sessie. Dat komt neer op circa 30.000 euro.

Afkoopsom voor Christian Horner

Horner kreeg van Red Bull een gigantische afkoopsom. Britse media hebben het over ongeveer 80 miljoen pond (zo'n 92 miljoen euro). In de deal staat ook dat Horner op zijn vroegst in 2026 mag terugkeren in de Formule 1. Volgens diezelfde media is hij van plan om een rondtrip te ondernemen met zijn vrouw. Schotland is de eerste bestemming.

Horner en Geri Halliwell, bekend van de popband Spice Girls, trouwden in Woburn, Bedfordshire, tijdens een ceremonie die werd bijgewoond door een aantal beroemdheden. Onder hen waren Sir Jackie Stewart en Niki Lauda, en enkele Spice Girls. Halliwell bleef Horner trouw toen hij door een vrouwelijke medewerker van Red Bull Racing werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Na intern onderzoek werd de ex-teambaas vrijgepleit van de beschuldigingen.