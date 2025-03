Opzienbarend verhaal van partner van tenniskampioen Richard Krajicek: 'Soms gebeuren dingen die niet fraai zijn'

Daphne Deckers (56), de vrouw van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, was eerder in maart 2025 op pad in Spanje. Daar overkwam de actrice, schrijfster en tv-presentatrice iets vervelends.

"Soms gebeuren er nu eenmaal dingen die niet al te fraai zijn", zo leidt ze haar verhaal in, in haar wekelijkse column voor De Telegraaf. Zij en Richard reden in hun auto over de Spaanse wegen, toen Deckers na de lunch iets op voelde komen in haar buik.

"Goh, ik krijg een beetje pijn in mijn buik', zei ze tegen Krajicek. "Daarna ging het heel hard." Ze kreeg ook last van verlamde armen en verkrampte handen.

Diarree

Plots was het niet meer Richards taak om naar het hotel te rijden, maar om zo snel mogelijk een ziekenhuis te vinden. Ondertussen lag Deckers te creperen. "Mijn hele nek was bezweet, mijn rug was nat, mijn hoofd tolde ervan. Ik dacht dat ik ging flauwvallen", schrijft ze.

Het duurde allemaal te lang, waarna Richard in arren moede de auto maar parkeerde bij een greppel langs de weg. Daar haastte de strompelende Deckers zich naartoe, onderwijl haar broek uittrekkend. "Ik heb daar vreselijk de diarree gehad. Ja, sorry, ik kan het niet fraaier maken. Maar we hadden niks bij ons: geen doekjes, geen water. Dus Richard trok meteen zijn trui uit, en toen hebben we die maar gebruikt."

Kapotte wc

Vervolgens begaven ze zich naar een tankstation, waar ze het op een toilet allemaal nog eens dunnetjes overdeed. Om daarna te ontdekken dat die wc buiten gebruik was. Hoe naar dit allemaal ook was, het luchtte wel op. Plotsklaps voelde Deckers zich weer kiplekker.

De rest van de dag vroeg ze zich af wat zich nou in haar lichaam heeft afgespeeld. Ze herinnerde zich dat ze rauwe tonijn had genuttigd, al leek er niets aan de hand te zijn met het voedsel. Ze belde haar moeder op en die wist het wel: "Tja, dat is de wraak van de vis."