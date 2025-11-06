Voormalig topvoetballer Wesley Sneijder heeft een vervelende blessure opgelopen. Toch verscheen hij donderdag op de padelbaan voor een goed doel. "Wat die kinderen meemaken is vele malen erger."

Sneijder speelde samen met andere BN'ers voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. "Het ging best wel goed, maar ik speel op één been", vertelt hij tegen Sportnieuws.nl. "Mijn linkerkuit gaat niet meer mee. Daar zit een klein scheurtje in. Dus je bent constant op je voorvoet aan het bewegen en aan dat been aan het denken. En tegelijkertijd moet je ook nog spelen."

Een sprintje naar het net zit er voor oud-speler van onder andere Ajax, Real Madrid en Inter niet meer in. "Ik zet voor de eerste meters af met rechts, maar daarna moet ik echt in de ankers."

Geweldige partner

"Maar ik moet zeggen: ik heb een goede partner: Frank Rijkaard." Ze spelen tegen deelnemers die zich hebben aangemeld en na afloop van het toernooi wordt er een veiling gehouden. "Frank is natuurlijk geweldig, een legend. Ik wist net pas dat ik met hem ging spelen. Zo lang we blijven winnen is het goed."

'Dan had ik echt afgezegd'

Al is het uiteindelijke doel natuurlijk om geld op te halen en aandacht te vragen voor het kinderziekenhuis. "Dat is het allerbelangrijkste vandaag. En ik zal je eerlijk zeggen, als het niet voor het goede doel was, had ik echt afgezegd met die kuit."

Vele malen erger

Die zal wel pijn gaan doen na de inspanning van vandaag. "Vanavond zit er al een zak ijs omheen", zegt Sneijder. "Die laat ik gewoon 24 uur erop zitten. Het is verschrikkelijk als je je kuit scheurt, maar wat die kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis meemaken is vele malen erger dan een klein scheurtje in je kuit."

Zoon Jessey

Sneijder hoopt vrijdagavond met een gerust hart af te reizen naar een wedstrijd van Jong FC Utrecht. Daar mikt zijn negentienjarige zoon Jessey op zijn debuut in het betaald voetbal.