Bij Vandaag Inside zat er vrijdag een oud-voetballer in het publiek. Renè van der Gijp, vaste waarde in de show en zelf ook een oud-prof, herkende de speler in kwestie. Zo ontstond een geanimeerd gesprek.

Presentator Wilferd Genee vraagt aan Van der Gijp of hij 'die meneer die daar zit herkent'. Waarop Gijp bevestigt dat hij hem kent.

"Ja, hèhè. Frenk Schinkels", verklapt hij. Vervolgens haalt de 62-jarige oud-speler van onder meer Feyenoord, AZ, Austria Wien en het Oostenrijkse elftal een herinnering op. Hij had een keer een trap uitgedeeld aan scheidsrechter Roelof Luinge. "Dat mag je niet, als voetballer, de scheidsrechter trappen", meldt hij droog.

Oostenrijk

Hij liep een schorsing op van acht maanden. "Toen ben ik maar naar Oostenrijk gegaan", vertelt hij.

"In 1985 was dat. Jullie zijn er de schuldigen van dat ik hier ben. Mijn vrouw, een Oostenrijkse, ziet me elke ochtend lachen als ik eerst een uur ben weggeweest met de hond. Dan vraagt ze wat ik nou zit te doen. En dan zeg ik dat ik dit programma zit te bekijken. Ik zei: 'Als we in Nederland zijn dan neem ik je mee naar dat programma. Het beste programma van het land.' Nu zitten we hier."

Microfoon

Genee is vervolgens benieuwd naar de verdere loopbaan van Schinkels. Hij begint aan een nieuw verhaal, maar blijkt niet te horen voor de tv-kijkers. "Ze hebben nu je microfoon weggehaald, nu kun je niks meer zeggen", legt Genee uit.

Daarna zegt Schinkels dat hij als speler van het Oostenrijkse team een goal maakte 'tegen Holland'. En daar zat hij ondanks zijn afkomst niet echt mee, dus hij ging gewoon juichen.

Zanger

Tegenwoordig schnabbelt hij wat bij als zanger en danser. "Wat ik allemaal zing? Nou vals, net als jij", zo wijst hij naar Genee. "Ik zing op mijn cd en mijn vrouw zingt als het geld binnenkomt". Nadat hij een compliment geeft aan Genees nummer Koekoek galmt die track door de studio. "Ik vind het fantastisch", aldus Schinkels.

