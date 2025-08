Wie oud-topvoetballer Wim Kieft (62) weleens op tv ziet, die weet dat de voormalig spits niet zo snel onder de indruk is. 'Die is wel heel erg in zichzelf gaan geloven', is een gevleugelde uitdrukking waarmee Kieft mensen op hun plek zit. Toch heeft Kieft nu wel een oogje op iemand − een vrouw.

De aanvaller, die uitkwam voor Ajax, Pisa, Torino, PSV, Bordeaux en weer PSV (plus Oranje), is een van de vier presentatoren van de podcast KieftJansenEgmondGijp. In de aflevering van deze week ging het onder meer over het EK voetbal voor vrouwen, dat werd gewonnen door titelhouder Engeland.

Saria Wiegman

Bondscoach Sarina Wiegman leidde The Lionesses naar de tweede Europese titel op rij. Voor Wiegman, geboren in Den Haag, was het na haar titel met de Oranje Leeuwinnen in 2017 zelfs haar derde Europese hoofdprijs na elkaar. "Wiegman, dat vind ik zo'n leuke vrouw", zegt Kieft.

"Leuk, bescheiden en kundig. Heb je gezien hoe die speelsters, toen ze uiteindelijk wonnen, Wiegman allemaal in haar nek vlogen? Dat heb ik ze bij Louis van Gaal nooit zien doen. Die vrouw is echt zo geliefd. Dat is hartstikke leuk! Vijf finales, drie keer Europees kampioen en twee WK-finales verloren. Leuk mens."

René van der Gijp

René van der Gijp spreekt Kieft niet tegen. "Leuke vrouw, leuk mens", zegt hij. Daarmee was het onderwerp wat de heren betreft klaar. Het zou vast anders zijn verlopen als Johan Derksen ook kon inhaken. Gijp zit vaak met Derksen aan tafel in de tv-show Vandaag Inside. In een andere podcast liet Derksen weten alle ophef over Wiegman wat overdreven te vinden.

"Het lijkt niet eens op voetbal", oreert Derksen over vrouwenvoetbal in Groeten uit Grolloo. "Ik begrijp niet waarom mensen gaan kijken, want het is helemaal niet leuk. Slecht voetbal is niet leuk om naar te kijken."

Johan Derksen

Wat Derksen betreft waagt Wiegman niet haar kans in het mannenvoetbal. "Als ik op de stoel zou zitten bij een profclub als verantwoordelijke man, zou ik nooit een vrouw de hoofdcoach maken. Ik geloof niet dat dat werkt. Ik weet niet of Wiegman het optimale rendement uit een mannengroep haalt. Ik zou dat risico niet nemen omdat ik ben zelf voetballer geweest."