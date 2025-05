Partners Charles Leclerc en George Russell zetten zonder hun vriendjes de bloemetjes buiten: 'Date night'

Charles Leclerc en George Russell maakten twee uitersten mee tijdens de kwalificatie voor de GP van Monaco. De Monegask zette in zijn Ferrari verrassend de tweede tijd neer, terwijl de Brit door een probleem bij Mercedes zondag vanaf de veertiende plek moet starten. Toch zitten de twee in hetzelfde schuitje, want de vriendinnen van de coureurs besloten om samen op stap te gaan en daar waren Leclerc en Russell niet bij.

Op Leclerc leek jarenlang een vloek te rusten tijdens zijn thuisrace, want elke keer ging er wel weer iets fout waardoor het niet lukte om de grand prix op zijn naam te schrijven. De Monegask rekende daar vorig jaar echter mee af door de race voor eigen publiek te winnen en hij maakt opnieuw kans, want hij start als tweede achter Lando Norris. Voor Russell lijkt het een kansloze zaak. Zijn Mercedes viel stil in het tweede deel van de kwalificatie en hij begint in de achterhoede.

Voor beide coureurs is het hun thuisrace, want hoewel alleen Leclerc oorspronkelijk uit Monaco komt, woont Russell er ook. Dat geldt natuurlijk nog voor een heleboel andere coureurs, want ook Max Verstappen is samen met Kelly Piquet en pasgeboren dochter Lily woonachtig in het belastingparadijs.

Date night

Het is voor de partners van de F1-coureurs dan ook fijn dat ze een keertje niet de halve wereld over moeten om hun vriend aan het werk te zien. Alexandra Saint Mleux, de vriendin van Leclerc, en Carmen Mundt, die een relatie heeft met Russell, konden dus op loopafstand van hun huis kijken naar de kwalificatie.

De twee WAG's besloten er eerder dit weekend zelfs samen op uit te trekken. Daarbij waren hun vriendjes niet van de partij. Saint Mleux en Montero Mundt kozen ervoor om in Monte Carlo met zijn tweetjes een hapje te gaan eten. "Date night", schreef de vriendin van Leclerc bij een foto vanaf de tafel.

i Alexandra Saint Mleux en Carmen Mundt trokken er samen op uit. © Getty Images

Populairste WAG

Saint Mleux heeft onder de partners van alle F1-coureurs overigens een bijzondere titel in handen. Zij is van alle WAG's namelijk degene met de meeste volgers op Instagram. De vriendin van Leclerc heeft iets meer dan twee miljoen mensen die haar op dat sociale medium in de gaten houden en daarmee is ze net iets populairder dan Piquet.