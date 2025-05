Vriendin van F1-coureur George Russell biecht op dat ze 'vreemdgaat': 'Ik moest het gewoon delen'

George Russell is bezig aan een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Brit eindigde in vier van de zes races op het podium en zit dus lekker in zijn vel. Toch zal hij donderdag even geschrokken zijn, want zijn vriendin deed een opvallende bekentenis op Instagram.

Russell heeft al zo'n vijf jaar een relatie met de Spaanse influencer Carmen Montero Mundt, die werkzaam is voor een investeringsfonds in Londen. De twee worden regelmatig samen gespot tijdens raceweekenden en zien er altijd heel erg gelukkig uit. Toch zal Mundt haar geliefde even hebben laten schrikken met het bericht dat ze donderdag op Instagram deelde.

Vriendin George Russell 'gaat vreemd'

De Spaanse geeft daarin namelijk toe dat ze al een tijd vreemdgaat. Gelukkig voor Russell heeft ze het daarbij niet over haar relatie, maar over haar eetgewoontes. Ze begint de dag namelijk niet meer met het gebruikelijke ontbijt. "Ik ga al meer dan een maand vreemd op mijn morning toast...ik moest dit gewoon delen", schrijft Mundt op het sociale medium.

Russell kan dus opgelucht ademhalen. De Britse Formule 1-coureur papte met de Spaanse aan nadat hij eerder een relatie had met een Nederlandse vrouw. Russell was een tijdje samen met Seychelle de Vries, dat is de zus van voormalig F1-coureur Nyck.

Sterke start 2025

Russell is ijzersterk begonnen aan 2025. Na het vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes is hij nu de duidelijke kopman bij het topteam en hij lijkt goed met die druk om te kunnen gaan. De Brit eindigde vooralsnog in alle races in de top vijf en stond zelfs als vier keer op het podium. Hij werd tweede in Bahrein en werd derde in Australië, China en Miami.

De Mercedes-coureur staat door die sterke prestaties op de vierde plaats in de WK-stand. Het lijkt een moeilijk verhaal te worden om Oscar Piastri en Lando Norris van het oppermachtige McLaren nog voorbij te gaan, maar de Brit staat wel dicht bij regerend wereldkampioen Max Verstappen. Russell heeft zes punten minder dan de Nederlander. De F1-coureurs komen volgende week in actie op het legendarische circuit van Imola tijdens de GP van Emilia-Romagna.