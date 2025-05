Pikante onthulling over 'ondeugende' avond Arjen Robben: 'Dat was de enige keer dat hij te laat was'

Arjen Robben was op zeer jonge leeftijd een groot voetbaltalent bij FC Groningen en had toen al de discipline die hij zijn hele carrière zou houden. Slechts één keer was er een uitzondering en daar heeft zijn jeugdtrainer Barend Beltman een prachtig verhaal over verteld.

Voor het programma Dijkstra & Evenblij ter plekke ging het duo Frank Evenblij en Erik Dijkstra naar de provincie Groningen. Hier spraken ze met oud-voetballer Beltman over de jaren dat Robben werd klaargestoomd voor een carrière aan de absolute top.

Erben Wennemars kan lach niet inhouden na emotioneel moment van Arjen Robben PEC Zwolle - FC Groningen kende zondag twee zeer bekende toeschouwers. Erben Wennemars, die vlakbij Zwolle geboren is, had goede vriend en Groninger Arjen Robben meegenomen naar de wedstrijd. De voormalig topvoetballer baalde zichtbaar na een tegengoal.

Schoolvoorbeeld

Volgens zijn jeugdtrainer was Robben een 'schoolvoorbeeld' qua gedrag. "Hij was altijd op tijd, hij had geen overdreven grote mond en hij had zijn spulletjes netjes op orde", zo herrinnert Beltman zich.

Voormalig partner Arjen Robben deelt vreselijk verhaal: 'Ik was écht bang' Arjen Robben staat bekend als een van de beste Nederlandse voetballers ooit. Uiteraard door zijn prestaties in Oranje, maar ook door zijn successen bij topclubs. Jarenlang was hij met de Fransman Franck Ribéry een ware plaag voor elke verdediging. Waar Robben ondanks de nodige blessure nog altijd topfit lijkt, ging zijn aanvalspartner een tijdje door een diep dal.

Maar één moment staat Beltman nog steeds bij. Dat was de keer dat Robben geen 'schoolvoorbeeld' was. "Hij was altijd netjes klaar, behalve op een moment. Toen was meneer te laat op de training."

Goede reden

En dat Robben te laat kwam, dat had een hele goede reden. Robben was namelijk in De Drie Gezusters (een café in Groningen, red.). Daar was hij niet om heel veel drank te drinken, zo zei de voormalig voetballer. "Waren er dan meiden in het spel?", vroeg Beltman aan de voor één keer ondeugende jeugdspeler, die toegaf dat dat het geval was.

Arjen Robben zoekt maatje Franck Ribery weer op voor emotioneel bericht op grote dag De voormalig topvoetballer Arjen Robben bracht een deel van zijn loopbaan door bij de Duitse club Bayern München. Een van zijn teamgenoten was Franck Ribery. De Nederlander en Fransman vormden een gevreesd flankduo. Deze vrijdag kwamen de twee op een bepaalde manier weer samen.

De jeugdtrainer vervolgde: "Maar waarom hij te laat was, het duurde te lang voor die eerste zoen. Hij durfde niet. Hij wilde wel zoenen, maar het lukte niet. Dus hij moest wachten en toen kwam hij te laat."

Uiteindelijk vond Beltman het niet heel erg dat Robben zich voor een keertje niet voorbeeldig gedroeg. "Was dat meisje het waard dat je te laat bent op de training?", vroeg hij. Dat bleek het geval te zijn. "Dan moet je snel je spullen aan gaan doen en lekker mee gaan trainen", zo zei de trainer tegen zijn speler destijds.

Gouden Bal-winnaar maakt einde aan geruchten: topvoetballer samen met nieuwe vlam gespot Topspits Karim Benzema (37) heeft een nieuwe vlam. De oud-speler van Real Madrid verscheen voor het eerst samen met zijn nieuwe vriendin in het openbaar.

Eind goed al goed

Ondanks dat het allemaal wat moeilijk verliep rondom de eerste zoen, is het allemaal goed afgelopen voor de oud-voetballer. Het meisje waar het destijds om ging, is volgens Beltman nu al bijna twintig jaar zijn vrouw. Hij heeft samen met Bernadien, zoals ze heet, inmiddels drie kinderen: twee zoons en een dochter.