Het atletiekseizoen is voorbij. Dus moet polsstokfenomeen Armand Duplantis zich op andere manieren vermaken. Dat doet hij tijdens 'spooky season' voor Halloween met zijn beroemde verloofde Desire Inglander. Hun creaties kunnen rekenen op complimenten van Femke Bol.

Halloween was jarenlang alleen echt groot in de Verenigde Staten, maar de de laatste tijd wint het ook aan populariteit in Europa. Het volksfeest waarbij mensen zich verkleden, langs deuren gaan (trick-or-treat) en er pompoenen worden versierd wordt ook groots aangepakt door Duplantis en zijn vriendin. Maar ook Jesslynn van der Vaart leefde zich uit:

Creaties van Duplantis en beroemde vriendin

Terug naar Duplantis en zijn verloofde Inglander, die model en influencer is. Zij trokken hun beste (virtuele) creaties uit de kast. De polsstokhoogspringer ging verkleed als John Travolta, die Danny Zuko speelde in de romantische film Grease. Inglander was uiteraard Sandy Olsson Kattan (gespeeld door Olivia Newton-John). Maar daar bleef het niet bij qua films.

Zo kropen ze in de huid van Brad Pitt en Angelina Jolie voor Mr. and Mrs. Smith. Het duurt niet lang meer voor ze daadwerkelijk meneer en mevrouw Duplantis zijn. Na de Olympische Spelen van vorig jaar in Parijs vroeg de Zweedse atleet zijn vriendin ten huwelijk tijdens een fotoshoot van het tijdschrift Vogue Scandinavia.

De Photoshop-skills werden verder ingezet voor Ratatouille, de Disney-film waarbij een onhandige jongeman uitgroeit tot chef in een Parijs restaurant aan de hand van een rat. De laatste filmposter waarop Duplantis en Inglander hun hoofden hebben geplakt is de romcom How to Lose a Guy in 10 Days. De creaties kunnen in ieder geval rekenen op een like van de Nederlandse topatlete Femke Bol. Ook de reacties zijn lovend. 'Iconisch', valt bijvoorbeeld te lezen. En: 'Supersterren'.

Polsstokfenomeen

Duplantis won vorig jaar goud op de Zomerspelen van Parijs bij het polsstokhoogspringen. Hij kwam tot een recordhoogte van 6,25 meter. Inmiddels heeft de Zweed dankzij een slimmigheidje al meerdere malen het wereldrecord verbeterd. De laatste keer was bij de WK atletiek in Tokio, waar hij over 6,30 sprong.