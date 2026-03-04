De populariteit van Jutta Leerdam gaat door het dak. De Nederlandse koningin van de langebaan is zowel in eigen land, als tot ver daarbuiten erg gewild. Maar dat brengt ook de nodige problemen met zich mee. Zo heeft haar populariteit ervoor gezorgd dat Leerdam maatregelen moet treffen.

Sinds de Olympische Spelen weet vrijwel iedereen op de wereld wie Jutta Leerdam is. Door haar schaatsprestaties aan de ene kant, met twee medailles in Milaan, en natuurlijk haar influencer-leven en relatie met Jake Paul aan de andere kant. Daardoor is ze zeer interessant voor sponsoren en nieuwe fans.

De Olympische Spelen brachten de Westlandse zelfs zo veel publiciteit dat ze een exponentiële groei doormaakte in het aantal volgers op haar sociale kanalen. Zo kreeg Leerdam er op Instagram ruim anderhalf miljoen volgers bij tijdens de twee weken in Italië. Daarmee ging ze door de magische grens heen van zes miljoen volgers op het platform.

Nep-accounts

Maar dat alles heeft ook een keerzijde die Leerdam er zelfs toe hebben aangezet om over te stappen op een nieuw online platform. Er bestonden namelijk talloze nep-accounts van Leerdam op platform X, voorheen Twitter, die allemaal claimen 'de echte Jutta' te zijn.

Nieuw X-account

Daardoor heeft de 27-jarige schaatster er voor gekozen om vanaf woensdag zelf een officieel account te open op X. In haar verhaal op Instagram legt ze de situatie uit. "Omdat er zo veel nep-accounts bestaan van mij op X, heb ik besloten mijn eigen aan te maken", valt er bij de story te lezen.

Wie een bezoekje brengt aan haar nieuwe pagina op X leest ook meteen wat er moet gebeuren. "Alle andere Jutta Leerdam-accounts zijn niet van mij. Als jullie ze willen rapporteren, zou ik dat zeer op prijs stellen", vertelt de olympisch kampioene.

Hii, I just created my first X account. All the other Jutta Leerdam accounts are not mine. If you could report them that would be appreciated. 🤍 pic.twitter.com/D1mRlkoEOU — Jutta leerdam (@juttaleerdam11) March 4, 2026

Einde van seizoen

En zo blijft Leerdam veel in het nieuws komen, ook al zit haar schaatsseizoen er al lang en breed op. Na de Olympische Spelen besloot de rijdster van Team Kafra zowel de NK als WK sprint over te slaan. Over haar toekomst heeft ze nog niks besloten, maar door haar succes op sociale media zou ze er zomaar voor kunnen kiezen om met schaatspensioen te gaan. Ook de expliciete wens van haar en haar vriend Jake Paul om kinderen te krijgen, zou daarvoor kunnen zorgen.