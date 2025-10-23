Populaire presentatrice Kate Scott beging woensdag op live televisie een pijnlijke blunder door toedoen van de oud-voetballers en analisten bij haar in de uitzending. Er werd in de studio hard gelachen om het incident, terwijl Scott snel haar lichaam bedekte.

Scott presenteerde de woensdag de Champions League-uitzending bij CBS Sports. Halverwege ging het helemaal mis voor de presentatrice, die uit haar kleren scheurde. De blunder was het gevolg van een actie van oud-voetballer Clint Dempsey.

De Amerikaanse analist wilde zijn collega's aan tafel de hand schudden. Daarbij sloeg hij Scott niet over, maar die zat helemaal aan de andere kant van de desk. Toen de presentatrice naar de hand van Dempsey reikt, scheurde haar kleding. Precies tussen haar schouder en borst. Ze greep snel naar de ontblote plek om die met haar hand te bedekken.

Ondertussen kwamen Dempsey en zijn collega's Thierry Henry, Jamie Carragher en Micah Richards niet meer bij van het lachen. "Kun je even voor ons stretchen, Kate", grapt Richards, terwijl Henry haar met een veelzeggende blik aankijkt. Scott schrok zichtbaar van het incident. "Ik heb mijn top gescheurd", reageerde ze verbaasd. Maar ze gaat vervolgens onverstoord verder met de presentatie van het programma.

Kate Scott with the cat-like reflexes to save her top pic.twitter.com/HXDKV7nfkK — Awful Announcing (@awfulannouncing) October 22, 2025

Ballon d'Or

Scott presenteerde eind september nog samen met voetbalicoon Ruud Gullit het Ballon d'Or gala in Parijs. Dat verliep gelukkig wel vlekkeloos. In de eerstvolgende uitzending bij CBS werd ze dan ook warm onthaald door haar collega's, die onder de indruk waren. De oud-topvoetballers ontvingen Scott met een luid applaus, toen ze terugkeerde in de studio na haar prestigieuze klus in Parijs.

Toen vlak daarna een video van haar tijdens het gala werd afgespeeld, ging het drietal uit hun plaat. Vooral Richards kon zich niet bedwingen, die enthousiast aan het fluiten is op het moment dat Scott kussend te zien is met haar man Malik Scott, wie een voormalig bokser is in de zwaargewichtklasse.