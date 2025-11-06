Sarina Wiegman is één van de succesvolste Nederlandse coaches van deze eeuw, maar toch pakt ze maar zelden de spotlights. Het was dan ook bijzonder dat de bondscoach van de Engelse vrouwenploeg donderdag aanschoof in de talkshow van presentatrice Eva Jinek. Daar deed ze uit de doeken waarom ze vaak op de achtergrond blijft.

Wiegman schreef afgelopen zomer historie, want als allereerste coach ooit haalde ze vijf eindtoernooien op rij de finale. Twee finales haalde ze met het Nederlandse team en de laatste drie keer deed ze dat met Engeland. Wiegman verloor de WK-finales van 2019 en 2023, maar was op EK's al drie keer achter elkaar succesvol.

Hoewel ze inmiddels al lange tijd werkzaam is in Engeland krijgt Wiegman met zo'n staat van dienst natuurlijk ook nog altijd de nodige interviewverzoeken vanuit Nederland. Zelden gaat ze op zo'n uitnodiging in, maar donderdag maakte ze een uitzondering voor de talkshow Eva van de publieke omroep AvroTros.

'Dat vind ik altijd een beetje eng'

Wiegman werd daar geïnterviewd door Jinek en de beroemde presentatrice wilde direct weten waarom de drievoudig EK-winnares zleden aanschuift in talkshows. Daarop deed Wiegman een opvallende ontboezeming: "Ik vind het altijd een beetje eng."

"Dan zit je hier en kijkt iedereen naar je", vervolgt ze. Dat terwijl Wiegman veel gewend is, want ze coacht regelmatig wedstrijden op Wembley dat plaats biedt aan zo'n 90.000 toeschouwers. Dat voelt echter totaal anders: "Ze kijken allemaal naar het veld."

Sowieso is Wiegman er geen fan van om terug te blikken op haar prestaties. "Je gaat ook weer snel door. Het is heel bijzonder, maar je bent zo druk met de baan. Af en toe kijk je terug en denk je: goh dat was wel gaaf. Maar we hebben nu alweer 2 oefenwedstrijden gespeeld en daarna gaan we ons klaarstomen voor de WK-kwalificatie."

Bijzondere nominatie

De bondscoach van de Engelse vrouwen kreeg donderdag overigens ook nog bijzonder nieuws. Ze maakt namelijk kans om uitgeroepen te worden tot Wereldtrainer van het Jaar bij de vrouwen. Wiegman won de prijs al vier keer in haar loopbaan. Ze is niet de enige Nederlandse genomineerde, want ook Renée Slegers maakt kans. Zij won met Arsenal afgelopen seizoen de Champions League.