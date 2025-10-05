Hij is jong, charmant en onderweg naar de wereldtop. Maar buiten de baan bewaart Henrique Rocha een opvallend geheim tijdens een avondje uit. Wat dat precies is, verklapt de 21-jarige Portugees met een glimlach in een recent interview.

In gesprek met Claytennis vertelt Rocha openhartig over zijn leven naast de baan over reizen, aandacht en de keerzijde van bekendheid. De 21-jarige Portugees houdt zijn privéleven graag simpel, al levert dat soms bijzondere situaties op.

Geen sterallures

Tijdens toernooien wordt Rocha steeds vaker herkend, maar de jonge Portugees probeert daar luchtig mee om te gaan. "Ik ben gewoon een normale jongen die zijn leven leeft", zegt hij. "Natuurlijk vind ik het leuk om met vrienden uit te gaan, te lachen, met iemand te praten… maar ik besteed er niet te veel aandacht aan. Het belangrijkste is plezier hebben met mijn vrienden."

Toch levert zijn groeiende bekendheid af en toe bijzondere momenten op. Rocha lacht als hij vertelt dat hij tijdens een avondje uit liever niet zegt wat hij doet voor de kost. "Als ze niet weten dat ik tennis speel, zeg ik het nooit", bekent hij. "Anders vinden meisjes me alleen maar leuk om die reden, en dat is niet wat ik zoek."

Rocha lacht om viraal flirtmoment op TikTok

Dat meisjes hem leuk vinden, is inmiddels geen geheim meer. Tijdens een toernooi in Lima ging Rocha viraal op TikTok nadat een fan hem via social media vroeg om kaartjes voor zijn volgende wedstrijd. "Ze stuurde me een bericht en ik dacht: waarom niet? Ik regelde wat kaartjes", vertelt hij.

"Daarna plaatste ze alles online, met een paar foto’s en een heel flirterig verhaal. En toen ging het opeens viraal." In het filmpje schreef de fan: Wat is Bumble?, verwijzend naar de populaire datingapp. Rocha reageerde droog: Ik ben single. "Het was grappig, maar dat soort dingen horen erbij", zegt hij met een lach.

Succes zonder kapsones

Buiten de baan blijft Rocha nuchter. Hij hoeft geen grootse gebaren of opvallende looks om zichzelf te bewijzen. Een tatoeage om zijn eerste grote titel te vieren? Daar moet hij hard om lachen. "Nee joh, bij anderen vind ik het mooi, maar bij mezelf niet. En mijn ouders zouden het me ook niet toestaan", zegt hij met een knipoog.

Rocha houdt niet van uiterlijk vertoon, zelfs niet als hij naast het tennis bekendstaat als een van de knapste jonge spelers op de tour. "Het is makkelijk om jezelf te verliezen in de aandacht", zegt hij. "Maar uiteindelijk ben ik gewoon Henrique. Ik wil beter worden, plezier hebben, en de rest… dat komt vanzelf."