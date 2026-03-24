Hélène Hendriks heeft in de podcast HNM, met Noa Vahle en Merel Ek, een boekje opengedaan over de boycot van het Nederlands elftal. De spelers van Oranje wilden tijdens het WK voetbal van 2022 niets meer met Hendriks en Vahle te maken hebben, omdat zij verbonden waren aan het toenmalige Veronica Inside.

"Ik was natuurlijk verbonden aan Vandaag Inside en de spelers wilden niks meer met dat programma te maken hebben", vertelt Hendriks in de podcast. Met name Georginio Wijnaldum, Memphis Depay en Virgil van Dijk steunden de boycot tegen het programma vanwege vermeende racistische uitlatingen. Ek herinnert zich het ook nog goed. "Wilfred zei laatst dat ze dat toen hebben gebruikt, omdat VI best wel kritisch was op de Oranje-spelers en dat ze dit hebben aangegrepen om een boycot te doen", reageert zij.

De boycot leidde ertoe dat Hendriks geen vragen mocht stellen aan spelers van het Nederlands elftal, alleen aan de bondscoach. Tijdens het WK van 2022 was dat Louis van Gaal. Ook Vahle maakte de gevolgen van de boycot mee. Zij was aanwezig in Qatar tijdens het eindtoernooi. "Daar heb ik geen één vraag mogen stellen. Alleen aan Van Gaal op de persconferentie. Maar daar mocht ik geen een-op-een-gesprek mee doen."

'Streep eronder'

De situatie veranderde toen Koeman bondscoach werd. Ze mocht hem weer interviewen namens SBS6. Ze vroeg de trainer toen naar de boycot van de spelers. "Toen zei hij: 'Ja, wacht maar. Ik ga dat bespreken met de jongens.' En hij is met die jongens in gesprek gegaan en die gasten hebben toen op een gegeven moment gezegd: 'Streep eronder, we gaan het weer doen.'"

Vahle vroeg vervolgens ook Memphis nog naar de boycot. "Die zei: 'We hebben dat punt gemaakt. Dat wilden we op die manier doen en nu is het klaar.'"

De selectie van Oranje komt deze week weer bij elkaar voor de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador. Nederland speelt vrijdag een tegen Noorwegen. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Volgende week dinsdag speelt Oranje tegen Ecuador.