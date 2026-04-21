Joey Veerman werkt misschien wel toe naar een transfer weg bij PSV. De middenvelder werd een paar weken geleden landskampioen met de Eindhovense club en vierde een uitbundig feestje. Nu het seizoen ten einde komt en hij het WK voetbal lijkt te kunnen vergeten, moet hij nadenken over zijn toekomst. Daarin neemt hij nu alvast een grote beslissing met betrekking tot zijn woning.

De Volendamse topvoetballer heeft zijn huis in Eindhoven namelijk te koop aangeboden. Dat weet het goed ingevoerde Bekende Buren te melden. Veerman wordt in Nederland bewierookt én bekritiseerd, omdat hij in grote wedstrijden vaak niet thuisgeeft. Dat kost hem mede een plek in Oranje op het komende WK voetbal, want bondscoach Ronald Koeman was goudeerlijk over wat hij dacht over de middenvelder.

Huis te koop

Hoewel het contract van Veerman net verlengd is tot de zomer van 2028 bij PSV, zou hij met het aanbieden van zijn woning in de verkoop ook kunnen zinspelen op een toekomst in het buitenland. In de vorige transferperiode was hij al dichtbij een overgang naar Turkije, maar liet PSV hem niet gaan. Natuurlijk kan hij met zijn vriendin en hun zoontje ook op zoek zijn naar een nieuw huis in de Brabantse stad.

Overwaarde van 25.000 euro

Volgens Bekende Buren heeft Veerman ook nog een woning in geboorteplaats Volendam en zijn de banden met Nederland niet zomaar doorgesneden. Toch staat zijn huidige huis in Eindhoven te koop voor een riante prijs van 775.000 euro. Lukt het de voetballer om minstens de vraagprijs te krijgen, dan levert hem dat een overwaarde van 25.000 euro op. Hij liet er bij de aankoop namelijk een hypotheek op vestigen van 750.000 euro.

Wat krijgt de koper?

'De koper krijgt een ruime hoekwoning met vrijstaande garage en een woonoppervlakte van circa 178 vierkante meter. De woning telt in totaal vier kamers, waaronder drie slaapkamers en één badkamer. De keuken is luxe uitgevoerd en voorzien van diverse inbouwapparatuur. Daarnaast beschikt de woning over een achtertuin op het oosten, die volledig is omsloten, ideaal voor wie waarde hecht aan privacy', zo wordt de woning omschreven.

Vriendin en kinderen

Veerman is al jaren samen met zijn vriendin Chantalle Schilder. Samen kregen ze twee kinderen: Frenkie Joe en Jame.