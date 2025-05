Dochter van Estavana Polman en Rafael van der Vaart kiest voor andere sport dan haar ouders

Kinderen van bekende sporters treden vaak in de voetsporen van hun ouders, maar af en toe maken ze een opvallende keuze. Zo ook de dochter van tophandbalster Estavana Polman en oud-voetballer Rafael van der Vaart. De 7-jarige Jesslynn blijkt namelijk een hele andere sport dan haar ouders te doen.

Polman deelde woensdag een filmpje op haar Instagram van haar dochtertje waarin ze aan het sporten is. Met twee topsportouders is het natuurlijk niet zo gek dat ook zij het leuk vindt om een sport uit te oefenen. Opvallend genoeg is ze niet op een handbalveld in een binnenhal te vinden en staat ze ook niet op het gras.

De 7-jarige Jesslynn is in de video van haar moeder namelijk te zien op een tennisbaan. De dochter van Polman en Van der Vaart slaat op het gravel tijdens het filmpje een aantal ballen terug naar de overkant en het lijkt erop dat ze niet voor het eerst een racket in haar handen heeft.

Jesslynn slaat een balletje. © Instagram / Estavana Polman

Voor de dochter van de twee Nederlandse sportlegendes kwam er eerder deze week een einde aan mooie periode. Haar moeder deelde via Instagram namelijk dat de vakantie er weer op zit en dat Jesslynn dus weer naar school moest. Aangezien Polman in Roemenië speelt, gaat haar dochter ook in dat land naar school. Dat betekende dat ze een extra vrije dag op Bevrijdingsdag misliep.

Estavana Polman ziet einde komen aan bijzondere periode voor dochter (7) De kinderen in Nederland hoeven ondanks het einde van de meivakantie toch nog niet naar school door Bevrijdingsdag, maar in andere landen is dat net even anders. Daar weet Jesslynn, de dochter van tophandbalster Estavana Polman en oud-voetballer Rafael van der Vaart alles van.

Relatie Polman en Van der Vaart

Polman en Van der Vaart zijn inmiddels iets meer dan negen jaar samen. De twee kregen in het voorjaar van 2016 een relatie en verwelkomden ruim een jaar later hun eerste, en voorlopig enige, kindje samen. De oud-voetballer heeft wel nog een zoon uit een eerdere relatie met Sylvie Meis. De 18-jarige Damián voetbalt in de jeugd van Ajax.

'Afgrijselijke uitspraken' Rafael van der Vaart bereiken Engeland weer: 'Ze zijn allemaal zo dom daar' Oud-voetballer en analist Rafael van der Vaart heeft weer de aandacht getrokken in Engeland met opvallende uitspraken over de Premier League. Hij liet zich negatief uit over het niveau in de competitie en krijgt nu zelf de wind van voren.

Kinderen met andere sportpassie

Hoewel er met Jos en Max Verstappen, Johan en Jordi Cruijff en Cor en Dennis van der Geest flink wat ouders zijn waarvan hun kind uiteindelijk dezelfde sport ging doen, komt het ook regelmatig voor dat ze juist een hele andere kant op gaan.

Zoon van tennislegendes Andre Agassi en Steffi Graf maakt internationaal debuut in andere sport Tennislegendes Steffi Graf en Andre Agassi wonnen samen maar liefst dertig grandslams. Maar hun zoon Jaden (23) heeft voor een andere sportcarrière gekozen. Hij heeft bewezen dat hij ook wel een balletje kan slaan, maar niet met een tennisracket.

Zo bleken de dochters van schaatskoppel Anni Friesinger en Ids Postma het leuker te vinden om te ijshockeyen. De zoon van tennislegendes Andre Agassi en Steffi Graf maakte onlangs zelfs zijn internationale debuut in een andere sport dan zijn ouders.