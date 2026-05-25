René van der Gijp zit nog altijd op Curaçao voor het programma Vandaag Inside. De voormalig topvoetballer doet er op het eiland echter ook nog wat zaken naast, zoals een voor hem vertrouwde podcast dagelijks opnemen. Daar vertelt hij openlijk over de sfeer bij Vandaag Inside en is hij bijzonder eerlijk.

Van der Gijp schoof getrouw aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp, die ook op Curaçao wordt opgenomen. Michel van Egmond vraagt aan de ex-aanvaller hoe het gaat met het programma waar ook Wilfred Genee en Johan Derksen onderdeel van uitmaken. Gijp windt er zoals altijd geen doekjes om en meldt dat het 'prima' gaat, al hoeft het van hem niet al te lang meer te duren.

Naast de reguliere uitzending neemt hij bijvoorbeeld ook een rubriek op met Genee waarin hij de kranten doorneemt. Tel daar een dagelijkse podcast bij op en je hebt al een dagvullend programma. "Ik heb het nog wel naar mijn zin", stelt hij desalniettemin. Als hij vervolgens van Van Egmond de vraag krijgt 'of hij het wel volhoudt' geeft Van der Gijp daarna goudeerlijk antwoord.

"Ik zou dit niet vijf weken volhouden." En eigenlijk was het wel het oorspronkelijke idee dat Vandaag Inside meer dan twee weken op het eiland zou gaan zitten. Daar werd, mede door Derksen, echter een stokje voor gestoken. Van der Gijp is zijn collega, met wie hij niet de allerbeste band heeft, daar erkentelijk voor. "Ik ben écht blij dat Johan dat tegengehouden heb. Om vijf weken tijdens het WK... Dat zou ik niet volhouden. Daar ben ik heel eerlijk in."

Heimwee bij Wim Kieft

Tafelgenoot Wim Kieft kan zich dat wel voorstellen. Hij is net als de rest ook een poos weg van huis en begint wel wat last van heimwee te krijgen. "Naar kinderen, mijn vrouw, mijn moeder." Al wil de oud-topspits het niet te zwaar maken. "Het is niet dat ik hier in de gevangenis zit, dan heb je nog veel meer heimwee. Ik heb het verder prima naar mijn zin, ik spreek gewoon uit wat ik soms een beetje heb."

Voor Van der Gijp is het nog even doorbijten. Vandaag Inside loopt nog tot en met vrijdag 29 mei door op het eiland aan de andere kant van de wereld. Vanaf zondag 31 mei neemt De Oranjezomer het stokje over. Dat programma wordt tot en met woensdag 10 juni gemaakt op Curaçao. Overigens schuift daar ook geregeld de Nicky van der Gijp aan. Dat is de zoon van René.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover