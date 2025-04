Zorgen om René van der Gijp na verandering bij Vandaag Inside: 'Dan lig ik de hele dag plat'

Johan Derksen en Wilfred Genee hebben dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside gekscherend hun zorgen geuit om René van der Gijp. De oud-voetballer wilde het dit seizoen rustiger aandoen, maar een verandering in het programma lijkt roet in het eten te gooien.

Van der Gijp besloot in zijn nieuwe contract bij VI een extra vrije dag op te nemen. Het programma is van maandag tot en met vrijdag te zien, maar op woensdag schuift hij niet aan tafel aan. Albert Verlinde is dan normaal gesproken zijn vervanger, maar daar komt nu verandering in.

Bezorgd

"René, kun je het aan?", vraagt Genee op serieuze toon aan Van der Gijp. "Want je moet morgen weer begrijp ik. "Dat bevestigt hij. "Ja, maar donderdag heb ik echt een rustdag ingepland. Dan lig ik de hele dag plat", vervolgt René. "Nee ik maak een grapje, joh."

Hij is woensdag weer te zien bij VI. "Morgen is Albert Verlinde er niet vanwege de musicalawards", legt Genee uit. "Maar drie dagen achter elkaar gaat lukken, ja?", vraagt de presentator bezorgd. "Maak je niet druk om mij", reageert Van der Gijp.

Toch wil Wilfred het Van der Gijp zo comfortabel mogelijk maken "Moeten we iets extra's doen, die stoel neerzetten ofzo?", grapt hij over de speciale relax-stoel van Merel Ek. De politiekveslaggeefster in het programma is 31 weken zwanger en kan daarom niet meer plaatsnemen op een barkruk. "Nee natuurlijk niet", is het antwoord van René, die zich lichtelijk begint te irriteren aan de grapjes.

"Misschien een bankje", doet Derksen er nog een schepje bovenop. "Neehee", roept Van der Gijp. "Nee, nee, nee." Hij verlegt snel het gesprek naar een ander onderwerp.

Relatie met Minouche

Van der Gijp vond de vijf uitzendingen per week al lange tijd te veel. De relatie met zijn vrouw Minouche zou ook reden zijn geweest voor de vrije dag. Zij zag dat de oud-PSVér vermoeid was. "Ik ben getrouwd met een man die elke dag een mooi programma neerzet voor heel veel mensen. Dat kost hem veel energie", zei ze eerder. "Maar dat doet hij met veel plezier. Het is geen geheim dat het hem zwaar valt. Voornamelijk de druk om elke dag weer goed te presteren. Het maakt hem ook prikkelbaar thuis