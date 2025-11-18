Curaçao heeft woensdagnacht in ieder geval één grote fan uit Nederland die kijkt. René van der Gijp zei dinsdagavond bij Vandaag Inside dat hij opblijft om de wedstrijd in en tegen Jamaica te kijken. In dat duel kan het eiland in de Cariben historie schrijven met de eerste WK-deelname ooit. Bij VI vraagt Van der Gijp zich af hoe het gaat zonder bondscoach Dick Advocaat op de bank.

De Nederlandse toptrainer vloog na de vorige interland naar Nederland wegens familieomstandigheden. Volgens presentator Wilfred Genee viel het allemaal 'gelukkig mee'. Toch moet Curaçao het doen zonder Advocaat op de bank. Hij kijkt vanaf zijn eigen bank in Nederland naar het cruciale duel, dat om 02.00 uur 's nachts begint. "Het is niet te hopen dat hij in slaap valt", lachte ex-topvoetballer Van der Gijp. "Hij is ook al bijna tachtig (78,red.). Hij kan zomaar in slaap sukkelen tijdens de wedstrijd."

'Dan valt het stil daar'

Dat lijkt niet te gaan gebeuren, want Advocaat heeft al afgesproken live te kijken en zijn visie via een telefoonverbinding met de keeperstrainer in het stadion. Maar wat als Advocaat tóch niet wakker kan blijven? "Dan valt het stil daar", grinnikt Gijp. "Of zullen ze daar even wachten tot Dick weer wakker is? Er komen allemaal vliegtuigen uit Curaçao met fans, grappig man", kan de Nederlandse ex-international nu al van de taferelen genieten.

'Allemaal te danken aan die Nederlandse jongens'

Johan Derksen is bij Vandaag Inside wat minder te spreken over de kansen van Curaçao. "Ik ga niet kijken, want het wordt 's ochtends toch overal herhaald. En ik heb nog steeds het gevoel dat ze (Curaçao en Suriname, red.) het allebei niet gaan halen. Het is ook wel allemaal te danken aan het feit dat ze al die Nederlandse jongens gehaald hebben, hè", sprak Derksen. Gijp wist nog een reden aan te stippen waardoor Curaçao en Suriname het WK weleens zouden kunnen gaan halen.

'Dat helpt ook'

"Het helpt ook dat landen als Canada, Mexico en de Verenigde Staten niet meededen in de kwalificatie, hè? Die waren natuurlijk al geplaatst." Als organiserende landen van het WK komende zomer kregen die drie landen rechtstreekse toegang tot het eindtoernooi. Daardoor waren ze gevrijwaard van de kwalificaties en kregen Curaçao en Suriname een enorme boost in hun kans op een WK-droom. Curaçao zou het kleinste land ooit op een WK worden, terwijl Suriname het 'slechtste' land ooit (qua FIFA-ranking) op een WK ooit zou worden.