Curaçao staat op de rand van historische deelname aan het grote WK voetbal, maar moet het cruciale duel met Jamaica wel afwerken zonder bondscoach Dick Advocaat. Zondag werd bekend dat de Nederlander terug naar huis is gevlogen vanwege familieomstandigheden. Toch is hij er een klein beetje bij dinsdag, zeggen zijn assistenten.

Dean Gorré en Cor Pot, assistent-trainers van het Curaçaose voetbalelftal, zeggen "helemaal niets anders dan anders" te zullen doen nu Dick Advocaat dinsdag niet bij de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Jamaica kan zijn. "We volgen de weg die samen met Dick is ingezet."

Niks te maken met gezondheid

Advocaat is wegens familieomstandigheden niet aanwezig bij het duel in Jamaica, waar Curaçao zich voor het eerst voor het WK kan plaatsen. De bondscoach vloog samen met bondsarts Casper van Eijck zondag naar Nederland. Volgens Pot en Gorré heeft het vertrek niets met Advocaats gezondheid te maken.

'Familie gaat voor'

De beide assistent-bondscoaches spraken zondag via een videoverbinding met de Curaçaose pers. Pot grapte "dat we even hebben gedacht om alles helemaal om te gooien, maar dat doen we toch maar niet". De vaste assistent noemde het "heel vervelend" voor Advocaat dat hij er niet bij kan zijn. "Maar familie gaat voor."

Advocaat er toch een beetje bij

Gorré: "We gaan niets anders doen. Het enige dat anders is, is dat Dick er fysiek niet bij is. Maar indien nodig kan hij aanwijzingen via de telefoon aan de keeperstrainer vanuit Nederland doorgeven. De spelers weten precies wat ze moeten doen, we volgen dezelfde weg zoals we altijd hebben gedaan in de kwalificatieduels."

'Het land wil er voor vechten'

Gorré stelde dat het Curaçaose voetbalelftal onder Advocaat een grote groei heeft doorgemaakt. "Advocaat is een winnaar, hij brengt zijn 'spirit' over op de groep. Dat zie je ook nu hij er niet bij kan zijn. Het hele team wil ervoor vechten, voor het land en de coach."

Meerdere bewindslieden reizen af naar Jamaica. Ook volgen tweehonderd fans hun team naar Jamaica. De spelers vliegen woensdag terug. Bij kwalificatie krijgen ze een rondtocht over het eiland en staat een huldiging gepland.