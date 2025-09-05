Oud-topvoetballer Wim Kieft, in 1988 Europees kampioen met Oranje, zit op dit moment in de lappenmand. Toch verschijnt de voormalig aanvaller ook binnenkort weer op de buis.

Kieft schuift al jarenlang aan in bijvoorbeeld Rondo van Ziggo Sport om zijn kijk te geven op actualiteiten in het voetbal. Eerder dit jaar was hij een van de deelnemers in Het perfecte plaatje, waarin het gaat om het maken van mooie foto's. Daarnaast komt het programma Nog Eén Keer Fit eraan van Powned. Daarin gaan onder meer Kieft en Oranjelegende Wesley Sneijder de strijd aan met hun overtollige kilo's.

Maar dat is niet alles: Kieft heeft kennelijk de smaak te pakken van het tv-maken en duikt ook ergens anders op.

Casa Beau

Kieft komen we ook tegen in het nieuwe seizoen van Casa Beau. Op Instagram wordt het programma zo aangekondigd: "Beau is dit seizoen in Catalonië, Spanje. Hij ontvangt elke week bijzondere gasten in het prachtige schilderachtige Cadaques."

Andere bekende Nederlanders die te gast zijn bij presentator Beau van Erven Dorens zijn Leonie ter Braak, Yves Berendse, Jan Smit, Frans Bauer, Marieke Elsinga enWillie Wartaal. De eerste uitzending is op 18 september 2025. In een preview komt ook Kieft kort aan het woord: "Ik heb ook diep gezeten in mijn leven."

Knie-operatie

De opnames voor de programma's die nog op de buis moeten komen liggen al lang achter de rug. Maar goed ook, anders zou Kieft zijn deelname moeten annuleren. Hij herstelt momenteel van een ingreep aan de knie. Al voor de derde week op rij bleef daardoor de vierde stoel leeg bij de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Kieft maakt die normaal gesproken samen met oud-voetballer René van der Gijp, schrijver Michel van Egmond en zaakwaarnemer Rob Jansen. De Europees kampioen van 1988 heeft echter problemen met zijn kunstknie.

Bacterie

Zaakwaarnemer Rob Jansen gaf deze week een update: "Wim zit nu met zijn net geopereerde knie in een zorgcentrum in Hilversum. Het zou eigenlijk maar om een kleine operatie gaan, maar er is een bacterie in gekomen", vertelt hij over het herstel van Kieft.

"Hij heeft echt veel pijn en de antibiotica moet nu zijn werk gaan doen. Laten we hopen dat het snel gaat, maar Wim heeft nog wel even te gaan met zijn herstel.” Fans van de podcast moeten hem mogelijk dus nog langer missen.