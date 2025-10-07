Vooralsnog behoudt Ajax het vertrouwen in trainer John Heitinga. Wél voegt men een extra assistent toe aan de staf. Dat wordt Fred Grim, een bekende van Ajax én Louis van Gaal. Grim trainde namelijk al de trainers op De Toekomst en wordt nu doorgezet naar de staf van Ajax 1, zo meldt de Amsterdamse club.

Dat John Heitinga voorlopig nog zou aanblijven als trainer van Ajax, werd al wel duidelijk na Sparta - Ajax. Een statement bleef verder uit. Nu heeft Ajax bekend gemaakt dat er dus een extra assistent gaat komen in de persoon van Fred Grim. Die op aandringen van Heitinga erbij is gehaald.

Wens van John Heitinga

Alex Kroes meldt op de site: "John, Marijn en ik waren voor de technische staf op zoek naar versterking. John stelde voor om Fred Grim toe te voegen. Met Fred halen we kwaliteit en heel veel ervaring erbij, dagelijks op het veld en op de bank bij wedstrijden. We willen de staf rondom het team nog verder versterken, met als doel zowel de sportieve resultaten te verbeteren als de ontwikkeling van het spel en van de individuele spelers."

Klankborden met Louis van Gaal

Eerder werd bekend dat Ajax gesprekken voerde met Thomas Duivenvoorden, de oud-trainer van Quick Boys. Maar de assistent van De Graafschap bleek niet haalbaar, hij moet daar trainer worden op termijn.

Het voordeel van Fred Grim is ook dat hij warme banden onderhoudt met Louis van Gaal, adviseur van de rvc én Heitinga. De Ajax-trainer gaf vorige week aan zo nu en dan gesprekken te voeren met Van Gaal. Dat moet in de toekomst nog meer gaan gebeuren, weet De Telegraaf.

