Topkickbosker Levi Rigters komt zaterdagavond weer in actie in de ring. Tijdens Glory 104 in Rotterdam neemt de 30-jarige Nederlander deel aan het Last Heavyweight Standing-toernooi. Hij verwacht een pijnlijke avond, maar geeft zijn grote droom niet op. "Iedereen wil die kans krijgen."

Rigters won tijdens Glory 103 nog glansrijk van Jamal Ben Saddik door middel van een knock-out. In Ahoy neemt het in de halve finale op tegen de Russische Asadulla Nasipov. Bij een overwinning gaat Rigters later op de avond de finale vechten tegen de winnaar van de partij tussen Sofian Laidouni en Nabil Khachab.

'Het maakt niet uit hoeveel pijn je hebt'

Het is niet gebruikelijk dat Rigters meerdere wedstrijden doet op een avond. Hij legt in een gesprek met Sportnieuws.nl uit hoe hij de tijd tussen zijn wedstrijden doorbrengt. "Je komt in de kleedkamer en hebt altijd wel pijntjes. Dan ga je koelen met ijs en rusten. Even later ga je weer opwarmen. Het maakt niet uit hoeveel pijn je hebt, je gaat altijd weer door. Je moet mentaal sterk zijn om die pijn opzij te zetten. Maar als je dan weer de ring instapt voor de tweede wedstrijd gaat alle pijn vanzelf weg."

'Ik kan mijn droom niet opgeven'

Bij een eindoverwinning zaterdag plaatst Rigters zich voor de de 8-Man Last Heavyweight Standing Final op 8 december in het Gelredome. De winnaar van dat toernooi lijkt het in 2026 op te mogen nemen tegen Rico Verhoeven. "Niemand zegt het, maar iedereen wil die kans krijgen om kampioen te worden. Ik ook, helaas heb ik die kans al een keer gehad en was het toen mislukt", verklaart Rigters, die vorig jaar een gevecht om de wereldtitel van Verhoeven verloor.

Zijn grote droom om wereldkampioen te worden is dus nog niet in vervulling gegaan. Maar Rigters blijft volhouden. "Die droom kan ik niet zomaar opgeven." Toch slingerde zijn coach, Mike Polanen, eind september nog het gerucht de wereld in dat zijn pupil een overstap naar de MMA overwoog. Nu verklaart Rigters dat al zijn focus op Glory ligt. "Maar je moet wel alle opties openhouden. MMA, dat is misschien iets voor de toekomst.''

'Dat is niet echt mijn ding'

Rigters kreeg voorafgaand aan zijn partij al de nodige trashtalk van zijn tegenstander Nasipov. Zo noemde hij de Nederlander 'Easy money'. Rigters reageert kort op de boodschap van zijn opponent. ''Het zijn maar woorden."

Sowieso is Rigters een vreemde eend in de bijt bij Glory als het gaat om trashtalken. "Dat is niet echt mijn ding. Het is leuk om te zien bij anderen. Je moet zoiets niet forceren, want dan voelt het niet echt en dat gaan anderen opmerken." Toch zorgen de beledigende woorden hier en daar juist voor wat actie. "Daarom zou de organisatie het wel leuk vinden als ik het zou doen."

Glory 104

Tijdens Glory 104 wordt er ook voor een wereldtitel gevochten. Tarik Khbabez en Bahram Rajabzadeh strijden zaterdagavond voor de vacante wereldtitel lichtzwaargewicht in Ahoy. Tijdens Glory 100 vocht Khbabez ook al voor de wereldtitel, maar verloor toen van Sergej Maslobojev. Later bleek de Litouwer positief getest te zijn op doping, waardoor hij zijn titel weer moest inleveren.