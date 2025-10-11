Het is dit weekend tijd voor Glory 104 in Ahoy Rotterdam. Tarik Khbabez en Bahram Rajabzadeh zorgen voor de kaartverkoop, aangezien zij om een wereldtitel strijden. Maar er staat nog veel meer op het spel, met onder anderen Levi Rigters. Zie hier het volledige programma van Glory 104 en check waar je het spektakel kan zien.

Glory 104 bestaat uit een viermanstoernooi bij de zwaargewichten. Rigters is één van de deelnemers. Hij strijdt in de halve finale tegen Asasdulla Nasipov, terwijl de andere halve eindstrijd tussen Sofian Laïdouni en Nabil Khachab gaat. Ook de finale staat die avond nog op het programma.

Voor de winnaar van het minitoernooi staat er een mooie beloning te wachten: een plek bij het achtmanstoernooi Last Heavyweight Standing in december. De winnaar van dit toernooi lijkt het in 2026 op te mogen nemen tegen Rico Verhoeven, in een poging hem van de troon te stoten. Verhoeven is al ruim twaalf jaar de ongeslagen wereldkampioen bij de zwaargewichten.

Strijd om de wereldtitel

De échte strijd gaat tussen Khbabez en Rajabzadeh, die strijden om de wereldtitel bij het licht zwaargewicht. Momenteel is die titel vacant, omdat Sergej Maslobojev positief testte op verboden middelen. De 38-jarige vechter uit Litouwen werd op 14 juni van dit jaar wereldkampioen (dóór die te veroveren van Khbabez), maar besloot zijn titel op te geven nu het onderzoek naar hem loopt.

Daar willen de Marokkaans-Nederlandse Khbabez en de Iraans-Azerbeidzjaanse Rajabzadeh gebruik van maken. Laatstgenoemde is een echte publiekstrekker en zorgde al voor meerdere ruzietjes, zoals onlangs met Mory Kromah.

Programma Glory 104

Het programma begint om 18.00 uur in Rotterdam Ahoy.

Berjan Peposhi vs. Aitor Ibáñez (featherweight)

Miguel Trindade vs. Bobo Sacko (featherweight)

Halve finales 4-manstoernooi (heavyweight)

Levi Rigters vs. Asadulla Nasipov

Sofian Laïdouni vs. Nabil Khachab



Sergej Braun vs. Iliass Hammouche (middleweight)

Finale 4-manstoernooi (heavyweight)

Rigters/Nasipov - Laïdouni/Khachab

Wereldtitelgevecht (light heavyweight)

Tarik Khbabez - Bahram Rajabzadeh

Op welke zender is Glory 104 live?

Glory 104 is live te zien via DAZN. Deze streamingsdienst vraagt 19,99 euro om de hele Fight Night live te kijken.