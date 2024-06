'Súper lullig voor ze': René van der Gijp verbijsterd over rel na imitatie Ruud Gullit

Het nieuws rondom de rel rond de verklede fans die Ruud Gullit imiteerden heeft ook Vandaag Inside Oranje bereikt. Dinsdagavond bespraken René van der Gijp, Johan Derksen en gast Özcan Akyol de commotie die ontstond nadat drie fans van het Nederlands elftal verkleed en geschminkt als Ruud Gullit uit 1988 naar de wedstrijd tegen Polen gingen.

"Súper lullig dat die drie jongens voor racisten uitgemaakt worden", begon Van der Gijp. "Kom op, doe effe normaal man! Het is toch hartstikke leuk, een pruikje en een heel klein beetje je gezicht een klein beetje bruin. Want het was niet echt pikzwart. Dat is Ruud ook niet. Maar is toch goed man zo", stelde Gijp.

Ruud Gullit reageert op ophef over verklede Oranje-fans: 'Ik voel me eigenlijk best vereerd' Ruud Gullit lijkt zich niet al te druk te maken over de ophef die is ontstaan na de eerste groepswedstrijd van Oranje op het EK. Drie fans van Nederland waren verkleed als Gullit uit 1988, inclusief schmink, die toen Europees kampioen werd. Een deel vond het racistisch, maar zo zag de hoofdpersoon het zelf niet.

'Best vereerd'

"Er is een groepering in Nederland en die zitten alleen naar tv te kijken of ze ergens iemand op kunnen betrappen. En als dat niet lukt, dan verzinnen ze zelf iets", sprak Johan Derksen. Özcan Akyol zag dat de geluiden over racisme ook uit Engeland kwamen. "Het was helemaal geen moedwillig racisme", oordeelde hij. Toch kwam er veel kritiek op de drie jongens. 'Waanzinnig' vond Van der Gijp.

Als Ruud Gullit verklede fan kapt ermee na ophef over racisme: 'Zette me aan het denken' Bij de wedstrijd tussen Nederland en Polen werden drie Oranje-supporters gespot die zich verkleed hadden als Ruud Gullit. Ze hadden ook hun gezicht zwart geschminkt en dat zorgde, met name in het buitenland, voor heel veel ophef. Het zou namelijk racistisch zijn. Een van de fans heeft besloten na al die kritiek om ermee te stoppen.

Ruud Gullit zelf vond het 'een hele mooie actie', zo liet hij via Humberto Tan weten. "Ik heb contact gehad met Ruud met de vraag hoe hij zich eronder voelde", vertelde de tv-presentator en voorzitter van de Commissie Mijnals, die gaat over racisme in de Nederlandse voetballerij. "Toen hij het zag, zei hij: 'Ik voel me eigenlijk best vereerd'."

Fan gestopt met verkleden

Eén van de supporters die verkleed was als Gullit stopte ermee vanwege alle commotie. De ophef zette hem aan het denken. "Wellicht roept het bij anderen toch vervelende gevoelens op, ondanks dat ik Gullit adoreer en hem daarom na doe", aldus betreffende fan. Bij hem bleef het niet alleen bij de rasta en het iconische EK 88-shirt. Hij droeg ook de schoenen die Gullit destijds aan had en schminkte dus ook zijn gezicht.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.