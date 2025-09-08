Aan de tafel van Vandaag Inside is het meestal lachen geblazen, maar dit keer schoot een grap zelfs door tot ver buiten Nederland. Een anekdote van René van der Gijp over een diner van de Poolse voetbalbond werd in Polen zó serieus genomen dat er officiële verklaringen kwamen.

Van der Gijp vertelde bij Vandaag Inside dat hij in de Harbour Club in Rotterdam getuige was van een groot gezelschap van de Poolse voetbalbond, vlak voor het duel tegen Nederland in De Kuip. Volgens hem vloeide de drank rijkelijk. "De serveerster moest drie keer van schoenen wisselen, zo hard liep ze. Ik heb nog nooit zoveel wodkatjes voorbij zien komen. Als ik alles zelf had opgedronken, was ik dood geweest", grapte hij in de uitzending.

Poolse media slaan alarm

De anekdote bleef niet onopgemerkt. In de podcast KieftJansenEgmondGijp vertelde presentator Michel van Egmond dat Van der Gijp zelfs de Poolse voorpagina’s haalde. "Er is een gigantische internationale rel uitgebroken doordat René heeft gezegd dat de officials dronken waren in de Harbour Club", aldus Van Egmond.

De Poolse delegatie reageerde verontwaardigd. Oud-international Ebi Smolarek zei tegen dagblad Fakt dat het 'gewoon een normaal diner' was en dat niemand de grenzen overschreed. Ook Marian Kmita, sportdirecteur bij de bond, benadrukte dat Polen met waardigheid was vertegenwoordigd en noemde Van der Gijps lezing 'een grap'.

'Van analist naar journalist'

Volgens Van Egmond, die zich in de podcast beriep op informatie van Jan de Zeeuw, liep de zaak zo uit de hand dat de president van de Poolse bond na het duel tegen Finland zelfs in de kleedkamer moest verschijnen om de gemoederen te bedaren.

In de podcast grapte Van der Gijp zelf dat hij 'in aanzien gestegen' was. "Van analist naar journalist", lachte hij. Toch blijft hij erbij dat hij gewoon vertelde wat hij zag. "Het is geen satire. Ik zeg alleen maar dat de vrouw die de drankjes deed drie keer van schoenen moest wisselen."

'Staat geweldig voor schut'

In de uitzending van maandag blikte Van der Gijp nog eens terug op het voorval. "Ik wist het niet, maar ik hoorde opeens dat het in Polen al vier dagen over het feit gaat dat die delegatie met vijftig mensen in de Harbour Club gezeten heeft", aldus de presentator die daarna in lachen uitbarst.

"Maar nu gaan die Polen het omdraaien. Zij hebben nu een statement naar buiten gebracht", gaat Van der Gijp verder, terwijl Genee hem aanvult door het statement voor te lezen. "Ik begrijp het wel", gaat Derksen na het statement verder. "René vertelt dat, en dan is er gewoon een Nederlandse correspondent die daar een spannend verhaal van maakt. Dat gaat naar de Poolse kranten en zo'n Pools bestuur staat geweldig voor schut."