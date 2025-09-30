Het vertrouwen van McLaren heeft een deukje opgelopen de laatste tijd. Voor de zomerstop waren ze vrij dominant, daarna waren er uitvalbeurten voor Oscar Piastri en Lando Norris en won Max Verstappen twee races. Desondanks maken de McLarens nog altijd kan op een imposant record.

In 2016, het jaar waarin Nico Rosberg zijn enige Formule 1-wereldtitel pakte, vestigden hij en Lewis Hamilton een opmerkelijk record. Samen behaalden de twee Mercedes-coureurs maar liefst 33 podiumplaatsen in 21 races. Dat hadden er meer kunnen zijn, als ze elkaar niet van de baan hadden getikt bij de Grand Prix van Spanje dat jaar. Daardoor pakte Max Verstappen zijn eerste zege ooit.

Dominantie Mercedes

De dominante Mercedes-periode, die in 2014 begon, wordt perfect geïllustreerd door de vier beste prestaties op dit vlak. Hamilton en Rosberg pakten in 2015 samen 32 podiums. Ook in 2019 behaalden ze dit aantal, en in 2014 stonden ze samen 31 keer op het podium.

Ter vergelijking: toen Verstappen en Red Bull in 2023 veruit de beste auto hadden, lag dat aantal lager. De Nederlander en toenmalig teamgenoot Sergio Pérez kwamen samen tot 30 podiumplaatsen. Dat terwijl ze één race meer hadden dan Hamilton en Rosberg in hun tijdperk. Red Bull had beter kunnen scoren als Pérez wat constanter had gereden. Verstappen pakte namelijk twintig podiumplekken, de Mexicaan maar tien.

In 2004, het laatste jaar van Ferrari's gouden tijdperk in de Formule 1, eindigden Michael Schumacher en Rubens Barrichello gezamenlijk 29 keer in de top 3.

McLaren op jacht naar record

Piastri en Norris hebben dit jaar al 27 podiumplaatsen. Met nog zeven races te gaan, zijn er nog veertien mogelijke top 3-finishes. Het lijkt dus niet de vraag of ze het record van Mercedes gaan verbreken, maar wanneer. Aankomend weekend mogen de McLarens zich revancheren bij de Grand Prix van Singapore.

Bij de vorige grand prix in Baku had WK-leider Piastri een DNF achter zijn naam, terwijl Norris teleurstellend zevende werd. Hij profiteerde dus nauwelijks van de uitvalbeurt van zijn Australische teamgenoot. Piastri staat met 324 punten nog wel fier aan kop van de WK-stand, gevolgd met Norris op 299. Verstappen is inmiddels genaderd tot 69 punten.