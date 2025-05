Ryan Gravenberch bedolven onder liefde na onthullen 'geheim' met vriendin: 'Kunnen niet wachten'

Het leven lacht Liverpool-middenvelder Ryan Gravenberch toe. Niet alleen werd hij vorige week kampioen van de Premier League en ontving hij een TOTS-kaartje op het voetbalspel EA FC 25, maar nog belangrijker: Gravenberch wordt vader.

Op Instagram delen Gravenb erch en zijn vriendin Cindy Peroti een foto met daarop verschillende polaroids en een taart met de tekst 'baby coming 2025'. Op de polaroids zijn onder meer de babybuik en Gravenberch te zien, die een mini-shirtje met daarop zijn rugnummer en achterop vast heeft. 'We hebben het geheim gehouden', schrijft het koppel. 'We kunnen niet wachten om je te ontmoeten.'

Dit is de vriendin van Ryan Gravenberch: één van de mooisten van Nederland met totaal andere carrière dan Liverpool-kampioen In huize Gravenberch mag de champagne ontkurkt worden na het kersverse kampioenschap met Liverpool. Onder leiding van manager Arne Slot groeide Ryan Gravenberch uit tot een onmisbare steunpilaar voor het team, een prestatie die hem en zijn partner Cindy Peroti ongetwijfeld goed zal doen. Het stel is al jarenlang samen, maar ze bewandelt een heel ander carrièrepad dan de profvoetballer. Wat weten we over haar?

Felicitaties van vrienden en bekenden

Onder de post van Gravenberch en Peroti reageren de nodige mensen, onder wie Justin Kluivert. 'Wauw, blessed. Gefeliciteerd', reageert Gravenberchs collega-international. Verder reageren ook onder anderen Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, Jurriën Timber, Jeremie Frimpong, Kenneth Taylor en Curtis Jones. Ook darter en Liverpool-fan Stephen Bunting laat van zich horen.

Kampioen met Liverpool

Vorige week zondag beleefde Gravenberch een ander hoogtepunt in zijn nog prille loopbaan. De middenvelder werd met Liverpool kampioen door met 5-1 over Tottenham Hotspur heen te walsen in eigen huis. Gravenberch ontpopte zich onder de nieuwe trainer Arne Slot tot een onmisbare kracht en startte tot nu toe in alle 34 wedstrijden. Zijn kampioenschap zorgde voor een bijzondere statistiek:

Het werd door het kampioenschap een soort Nederlands feestje op Anfield, met Virgil van Dijk voorop. Hij werd de eerste Nederlandse aanvoerder die de titel in de Premier League won. Naast Gravenberch, Van Dijk en Slot deelde ook Cody Gakpo mee in de feestvreugde. De oud-PSV'er maakte de 3-1 in de historische wedstrijd. Op de bank zitten naast Slot ook nog assistenten Sipke Hulshoff en John Heitinga. Verder zitten er nog meerdere Nederlanders in de staf van Slot.

Voorlopig bleef het bij Liverpool bij een feestje na de wedstrijd tegen Spurs. De Premier League-bokaal krijgen ze pas na de laatste speelronde tegen Crystal Palace. Daarvoor spelen The Reds nog drie wedstrijden om het puntenaantal omhoog te krikken.

