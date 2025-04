Ryan Gravenberch bereikt bijzondere mijlpaal na titel met Liverpool

In huize Gravenberch mag de champagne ontkurkt worden na het kersverse kampioenschap met Liverpool. Onder leiding van manager Arne Slot groeide Ryan Gravenberch uit tot een onmisbare steunpilaar voor het team, een prestatie die hem en zijn partner Cindy Peroti ongetwijfeld goed zal doen. Het stel is al jarenlang samen, maar ze bewandelt een heel ander carrièrepad dan de profvoetballer. Wat weten we over haar?