Olympisch kampioenen Sven Kramer, Ireen Wüst en Irene Schouten maken hun filmdebuut in samenwerking met een aantal TeamNL-schaatsers. Ze hopem dat heel Nederland hen steunt in de jacht op medailles tijdens de Winterspelen in Milaan. "Ik droomde na mijn schaatscarrière niet per se van een acteercarrière", grapt Kramer.

Kramer, Wüst en Schouten schitteren samen met Gianni Romme en Nicolien Sauerbreij in de spannende, korte film van Staatsloterij, hoofdsponsor van TeamNL. Ook TeamNL-sporters Joy Beune, Selma Poutsma en Jeroen Kampschreur spelen een rol. Met deze film, die vanaf woensdag te zien is, roepen de olympische legendes heel Nederland op de Nederlandse atleten die nu meedoen aan de Olympische Spelen te supporten.

Dromen

In een spectaculaire trailer brengt Sven Kramer een groep olympisch kampioenen bijeen op een geheime locatie in Milaan. Ze werken samen aan een plan voor de missie richting eremetaal. Met een inspirerende toespraak draagt de viervoudig olympisch kampioen het plan symbolisch over aan de nieuwe generatie TeamNL-sporters.

“Ik droomde na mijn schaatscarrière niet per se van een acteercarrière", lacht de 39-jarige over zijn acteerdebuut. "Maar ik weet wel hoe het is om van olympisch goud te dromen en het te winnen. Door te dromen, ga je geloven dat het echt kan. Dat willen we het TeamNL van nu meegeven naar Milaan.”

Spectaculaire actiescène Irene Schouten

In de film is ook te zien hoe de olympisch kampioenen één voor één worden opgeroepen voor de missie, net als de huidige TeamNL-sporters, met een reeks spectaculaire actiescènes. Schouten scheurt door de straten van Milaan, terwijl Sauerbreij via de pistes van Cortina haar weg richting de missiekamer vindt.

De Winterspelen worden op 6 februari officieel ingeluid met de openingsceremonie. Nederland hoopt goede zaken te doen, met name in de schaatsonderdelen. Beune is de eerste langebaanschaatser die in actie komt. Zij rijdt op 7 februari de 3000 meter.

