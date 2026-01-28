Joy Beune won afgelopen weekend in Inzell alweer de 1500 meter. Het maakt het extra wrang dat de topschaatsster in februari niet van de partij zal zijn op die afstand bij de Olympische Winterspelen. Marianne Timmer trekt in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud daarop een bijzondere vergelijking met een eerdere situatie rond Sven Kramer.

Beune reed in Inzell voor de vierde keer een 1500 meter in de World Cup en alle vier de keren won ze de wedstrijd ook. De regerend wereldkampioene leed dit seizoen op die afstand nog maar één nederlaag, maar die kwam wel op het slechtst denkbare moment. Beune eindigde als vierde op het OKT en mist daardoor de olympische 1500 meter.

In de podcast komt de zege van Beune natuurlijk ter sprake en Timmer krijgt de volgende stelling voorgelegd: Nederland laat een grote kans op de gouden medaille lopen. Daar antwoordt de drievoudig olympisch kampioene volmondig ja op. "Zij hoort gewoon op de 1500 meter, maar het is anders gelopen. Dat kunnen we nu niet meer terugdraaien. Maar zij beheerst die 1500 zoals Femke Kok de 500."

Kok is samen met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud in Milaan wel van de partij op de schaatsmijl. Kok reed de afstand in Inzell niet, maar de andere twee wel. Dat leverde weinig succes op, want Rijpma-De Jong werd zevende en Groenewoud achtste. Daar moet Beune volgens Timmer echter niet te lang over nadenken: "Joy moet zich volledig gaan focussen op die drie kilometer en de team pursuit."

'Sven Kramer-gevoel'

Timmer trekt vervolgens een opvallende vergelijking met het verleden. "Het is een beetje zo'n Sven Kramer-gevoel, dat goud op die tien kilometer toen niet behaald is", stelt Timmer. Kramer was jarenlang dominant op de 10.000 meter, maar won op die afstand nooit olympisch goud. In 2010 was er de inmiddels befaamde foute wissel, vier jaar later werd hij geklopt door Jorrit Bergsma.

Dat Kramer nooit op de langste afstand goud won, werd op een bepaald moment een dingetje en Timmer vreest dat dit bij Beune ook het geval kan worden: "Zij heeft die 1500 meter die ze helemaal beheerst en nu mag ze op haar favoriete afstand niet rijden. Ik hoop het niet voor haar, maar zo voelt het soms wel voor mij."

Verschil in beleving

De ex-topschaatsster vindt het ook apart om te zien hoe verschillend schaatsers naar dezelfde afstand kunnen toeleven: "Bij Femke heb je eigenlijk geen idee. Femke. Als zij in vorm is, dan kunnen er dingen mogelijk zijn. Maar het is een snoepje en voor Joy is het een prioriteit. Dat verschil in beleving is wel bijzonder"

Toch kun je ook met de instelling van Kok succes hebben. Zelf won Timmer in 1998 de 1500 meter en toen zat ze in dezelfde soort situatie: "In Nagano was het ook niet mijn afstand. Ik kon zeker wel een goede 1500 meter rijden, maar ook weer niet zoals een Joy Beune." Toch won ze de gouden medaille: "Ik hoop natuurlijk dat Femke Kok dat ook gaat doen."

