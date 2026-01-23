Schaatsicoon Anni Friesinger heeft met haar gezin veel mooie momenten beleefd. In het kader van de '2016-trend' staat ze stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar en haar visie op de toekomst. "2026 belooft net zo spannend te worden."

De Duitse Friesinger is getrouwd met Nederlandse schaatscollega Ids Postma. Ze stapten in 2009 in het huwelijksbootje en kregen twee dochters: Elisabeth en Josephine. "2016 was een bijzonder jaar met zoveel prachtige momenten", begint Friesinger haar bericht op Instagram.

"Onze meisjes hebben echt hun eigen persoonlijkheid ontwikkeld, we hebben veel tijd doorgebracht op de boerderij en aan het meer, de Small Heroes Conceptstore (interieurwinkels van Friesinger, red.) in Sneek en Salzburg zijn een groot succes geworden, ik heb veel PR-werk kunnen doen en ik was onderdeel van het eerste seizoen van 6 Mothers", somt de drievoudig olympisch kampioene op.

Spannend 2026

Vervolgens gaat de blik op de toekomst. "2026 belooft net zo spannend te worden", stelt Freisinger. Er staan namelijk weer grootse dingen te gebeuren. "We hebben een aantal belangrijke beslissingen genomen, nieuwe projecten ontwikkeld, bouwen samen een huis in Salzburg en proberen beter voor onszelf te zorgen, onze dromen en wensen na te jagen en meer tijd door te brengen met onze dierbaren."

Veel reizen

Het bouwen van een huis is een mooie stap voor het gezin. Ze wonen momenteel in Salzburg maar Postma en Friesinger reizen ook veel op en neer. De 52-jarige oud-schaatser heeft een melkveehouderij in het Nederlandse Dearsum. Friesinger reist juist regelmatig naar Duitsland om als analiste aan te schuiven bij Eurosport.

Dat zal ze ook doen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan bij het langebaanschaatsen. Er komen dus drukke tijden aan voor de meervoudig wereld- en olympisch kampioene. De Spelen gaan op 6 februari van start.

